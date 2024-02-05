台南+9猴群為了1000元圍毆！她遭棒打、重摔　11人送辦最小13歲

▲台南11人為了誤傳話、1000元圍毆19歲女子。（圖／翻攝爆料公社）



記者林東良、鄒鎮宇／台南報導

台南市西港區一名19歲女子疑因金錢糾紛，被11人包圍毆打，過程PO網後引起熱議。對此，警方成立專案小組偵辦，並已將涉案11人查緝到案，而其中有7人未成年，其中最小的涉案人為13歲。

社群《黑色豪門企業》近日流出一段影片，一名身形瘦弱的女子滿臉驚恐，被一群男女控制在一處無人農地；期間，中一名女子更是全程三字經不斷，還有一名男子持竹竿重擊，另名男子更是將女子當成沙包瘋狂揮拳，甚至有人將她重拐狠摔在地，而一名錄影掌鏡的女子還在一旁喊，「我都沒打到欸」，影片讓網友看完氣炸。

警方獲報後立即成立專案小組偵辦，確認該案發生在1月29日下午3時許，而被害女子事發後並未告知家人，後因家人發現其頭部、背部、雙手及雙腳均有擦挫傷，趕緊帶她到醫院驗傷，才於1月31日赴警局報案。

▲▼台南女子遭圍毆，警方帶回涉案11人，其中最小為13歲。（圖／記者林東良翻攝）



警方指出，已將涉案11人查緝到案，而其中有7人未成年。涉案人年齡分別為13歲～23歲，而被害人已成年。此外，本案起因為朋友間多起恩怨造成，其中導火線是懷疑被害人亂傳話造成誤會，另陳姓嫌犯交給被害人1000元代買衣服，但被害人將金錢挪做他用，引起嫌犯等人不滿所導致。

警方表示，全案訊後依刑法聚眾鬥毆、傷害及妨害自由等罪嫌，分別移請台南地檢署及少年法庭偵辦。另外，影片內有未成年出現，因此請民眾不要再轉傳該影片，避免違反兒童及少年福利與權益保障法。