宜居桃園再添喜訊　八德三號社宅歡喜入厝

▲市長張善政出席桃園八德三號社宅入厝。（圖／都發局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

農曆年前，桃園市長張善政3日出席桃園八德三號社宅入厝典禮，恭喜住戶年前歡喜入厝，同時也宣布全桃園第一座社宅圖書分館試營運起跑。八德三號社宅為目前全桃園第2大的社宅，提供524戶入住，統計入住率超過9成，其中公共設施提供圖書館、幼兒園等7項公共設施，為市府住宅政策再添新的里程碑。





市府都發局表示，八德三號社宅基地達為9,860坪，臨近八德區公所、八德國中和國小，更有八德零售市場以及興仁花園夜市等，生活機能極為便利。社宅共有一至三房等3種房型，最大的為38坪，雙人房型31坪，單人房型則為18坪，提供單身者及成家者不同的需求，社區公共服務設施總面積達1265坪，包含幼兒園2班、身心障礙者社區日間照顧服務和八德家庭服務中心等社福單位進駐，而最大亮點是結合桃園圖書館系統，首座圖書館分館設在社宅內，讓社宅與周邊鄰里生活更加緊密。





位於八德三號內的桃園市立圖書館分館，室內設計感十足，有如文青書店，並於今日開始試營運，開館時間為每週二至週日，預計3月1日正式營運，分館內藏書約2萬餘冊，提供192個座位可供民眾使用。館藏特色以「永續家園」為主題，推廣永續發展目標(SDGs)，不僅為社宅住戶，更歡迎周邊居民一起來體驗全新的圖書分館空間。