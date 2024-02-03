　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

宜居桃園再添喜訊　八德三號社宅歡喜入厝

▲八德三號社宅歡喜入厝暨首座圖書館分館開箱

▲市長張善政出席桃園八德三號社宅入厝。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年前，桃園市長張善政3日出席桃園八德三號社宅入厝典禮，恭喜住戶年前歡喜入厝，同時也宣布全桃園第一座社宅圖書分館試營運起跑。八德三號社宅為目前全桃園第2大的社宅，提供524戶入住，統計入住率超過9成，其中公共設施提供圖書館、幼兒園等7項公共設施，為市府住宅政策再添新的里程碑。

▲八德三號社宅歡喜入厝暨首座圖書館分館開箱

市府都發局表示，八德三號社宅基地達為9,860坪，臨近八德區公所、八德國中和國小，更有八德零售市場以及興仁花園夜市等，生活機能極為便利。社宅共有一至三房等3種房型，最大的為38坪，雙人房型31坪，單人房型則為18坪，提供單身者及成家者不同的需求，社區公共服務設施總面積達1265坪，包含幼兒園2班、身心障礙者社區日間照顧服務和八德家庭服務中心等社福單位進駐，而最大亮點是結合桃園圖書館系統，首座圖書館分館設在社宅內，讓社宅與周邊鄰里生活更加緊密。

▲八德三號社宅歡喜入厝暨首座圖書館分館開箱

位於八德三號內的桃園市立圖書館分館，室內設計感十足，有如文青書店，並於今日開始試營運，開館時間為每週二至週日，預計3月1日正式營運，分館內藏書約2萬餘冊，提供192個座位可供民眾使用。館藏特色以「永續家園」為主題，推廣永續發展目標(SDGs)，不僅為社宅住戶，更歡迎周邊居民一起來體驗全新的圖書分館空間。

ET快訊
游詩璟泡湯完被「強制植入胚胎」懷孕！　網看傻：劇情太變態
彰化60年肉圓店最後一天　湧百公尺人龍
張善政國道出車禍　現場畫面曝！
張善政國道出車禍　民眾湧臉書關心
快訊／被白營點名「民進黨說客」　林煜喆發聲
大咖AV女神戰2台男！　爆乳OL裝現身
快訊／巴黎車站爆「持刀砍人」！　男朝人群狂刺
快訊／饒河夜市旁死亡車禍　聯結車輾斃騎士

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

立春補運好年冬　桃園景福宮：過年補春運延長服務

宜居桃園再添喜訊　八德三號社宅歡喜入厝

Q萌泰迪熊遊屏東　熱博迎春2／3熱鬧開幕

桃園市長張善政國道車禍　民眾湧臉書表達關心

桃園春節好去處　周柏吟：從北橫第1站出發賞櫻、泡湯遊

桃園春節應景食品第2波抽驗　11件食材原料檢驗不符規定

性平修法防性騷　台南建構多元友善社會

「龍」來「迦」迺街　23個攤位聚集迦南護理之家前

桃園婦遇網路理專保證獲利詐騙　行員與警聯手阻詐

避免船舶進出港發生碰撞　花蓮漁港設置智慧化告示牌

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

韓國瑜上班首日不見人影　理由：安排其他拜訪行程

名車裝「電動窗簾」遮車牌　紅斑馬國5一路攔截開罰！

只要一張紙塞衣服裡！　機車族簡單防風保暖法

裕隆假球案10球員起訴　柯旻豪狼狽上手銬+腳鐐

驚悚瞬間曝！老夫妻牽手過馬路　見左轉客運急跑避遭輾…1死1截肢

立春補運好年冬　桃園景福宮：過年補春運延長服務

宜居桃園再添喜訊　八德三號社宅歡喜入厝

Q萌泰迪熊遊屏東　熱博迎春2／3熱鬧開幕

桃園市長張善政國道車禍　民眾湧臉書表達關心

桃園春節好去處　周柏吟：從北橫第1站出發賞櫻、泡湯遊

桃園春節應景食品第2波抽驗　11件食材原料檢驗不符規定

性平修法防性騷　台南建構多元友善社會

「龍」來「迦」迺街　23個攤位聚集迦南護理之家前

桃園婦遇網路理專保證獲利詐騙　行員與警聯手阻詐

避免船舶進出港發生碰撞　花蓮漁港設置智慧化告示牌

消水腫超管用！范文芳傳授「簡單4招」讓你變成小V臉

為達目的不擇手段　阿龐跳河了！

立春補運好年冬　桃園景福宮：過年補春運延長服務

男友哀沒錢「日本機+酒女友付」！她看手機抓包：錢都給日本女人

宜居桃園再添喜訊　八德三號社宅歡喜入厝

周天成34分鐘橫掃荷蘭好手　強勢挺進泰國大師賽冠軍戰

《蜘蛛夫人》達珂塔強生化身超英女飆仔　嗆聲技術超越湯姆克魯斯

372公斤含瘦肉精肉品全數下架！　中市府衛生局加強稽查力度

快訊／林書豪缺陣國王好慘！　夢想家主場21分大勝終止5連敗

女賊開BMW！西塭仔漁港狂偷烏魚子+魚蝦　漁民損失2萬元嘆年難過

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

地方熱門新聞

24hrs守小鴨　基層警：氣球比治安重要

高雄男開車疑闖紅燈！24歲女騎士不治

台糖安心豚梅花肉驗出禁用瘦肉精　台中市府勒令下架

張善政國道車禍　民眾湧臉書表達關心

延宕28年淡北道路開工動土！總長5.45公里　拚2029年6月底通車

求請「威天宮」武財神股金　婦人中頭獎還願

替代役為獨老送餐　老奶奶開心：多5個孫子

陳亭妃、陳怡珍推出「龍平安」錢母紅包

「明月清風‧龍騰如虹」明清古物瓷器公益聯展

徒手畫龍　西村麻里龍年主題畫作Xpark展出

年終獎金遭竊警迅速追回物流司機辛苦錢

台中光田醫院調薪　護理師最高漲18%

中壢監理站交通安全宣導　期平安過好年

誤把民房當禪失智翁闖屋取暖

更多熱門

相關新聞

朋友搬家送什麼喬遷禮？秒選選它

朋友搬家送什麼喬遷禮？秒選選它

身邊如果有親朋好友搬家或買新房，你會選擇什麼禮物送給對方？近日有民眾好奇發問，由於朋友搬新家，但不知道喬遷禮該送什麼比較好，引起不小討論，有人認為可以問朋友需求，但更多人覺得直接送現金就好，「包一包現金比較實際，送的不一定喜歡。」

入厝禮眉角多　內行建議清單：鍋碗瓢盆、風水小物都入列

入厝禮眉角多　內行建議清單：鍋碗瓢盆、風水小物都入列

台南,做工,行善團,助弱,入厝

台南,做工,行善團,助弱,入厝

新房年前交屋！0裝潢「長輩急遷祖先」　網：順序全錯

新房年前交屋！0裝潢「長輩急遷祖先」　網：順序全錯

想送入厝禮「小家電都有」　一票卻笑了

想送入厝禮「小家電都有」　一票卻笑了

關鍵字：

八德三號社宅入厝

讀者迴響

熱門新聞

林進阿嬤1月就過世！家中痛哭畫面曝光

大掃除9物品必丟　專家示警：財運衰敗

26歲女醉後狂飆畫面曝　騎士遭撞噴飛50公尺慘死

涉洩偵查秘密給詐團　北院收押3律師

快訊／林進阿嬤辭世享耆壽92歲！

男女「活春宮」！激戰聲響徹全區

女騎士胸前僅穿3條線被開單　釣出本尊

童星王欣逸殺人　最高檢列10大重刑外逃要犯

快訊／張善政國道出車禍！妻子受傷緊急送醫

史上壽命最短陸劇！《致命遊戲》光速上架光速下架

老闆突送烏魚子禮盒！菜鳥聽原因傻眼了

即／張善政車禍安全氣囊全爆開　妻子胸悶送醫

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

「外國人專業戶」河國榮輕生亡

快訊／《洛基》男星去世　享壽76歲

更多

最夯影音

更多
理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆

理所當然？北車發愛心便當　不小心漏發遭遊民狠嗆
年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

年營業額破15億！天后闆妹盛大辦尾牙　年終豪發最高12個月

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

過年必追片單全在Disney+！ 《殺人者的購物中心》《龍之奇蹟》《社長3》好滿足

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面