白宮：美軍「30分鐘空襲」伊拉克敘利亞　射125枚精準導引彈藥

▲白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）表示，美方相信針對伊拉克與敘利亞目標的空襲是成功的。（圖／路透社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美軍駐約旦基地1月28日遭伊朗支持的伊拉克「真主黨旅」無人機襲擊，導致3名美軍死亡、40多人受傷。美國2日在伊拉克與敘利亞展開報復性空襲，白宮國安會發言人柯比（John Kirby）表示，空襲持續了30分鐘，使用超過125枚精準導引彈藥，儘管成效仍在評估中，「但我們相信，空襲是成功的」。

根據美媒ABC報導，柯比2日向記者表示，目標設施包含指揮控制中心、情報中心、火箭導彈和無人機儲存設施、後勤彈藥供應鏈設施，選擇這些目標是為了避免平民傷亡，且因為這些設施與襲擊美國軍人有關。柯比說，預計「未來幾天」將繼續實施空襲。

美軍聯合參謀部主任西姆斯（Douglas Sims）則表示，初步跡象顯示，美軍擊中了預設打擊目標，在彈藥與後勤位置發生了數起二次爆炸，在總共7處空襲地點中，有3處位在伊拉克、敘利亞則有4處。美國官員們目前尚不清楚多少武裝分子或人員傷亡，但透露所有美軍飛機都沒有受損。

伊拉克武裝部隊總司令的一名發言人聲明，位在伊拉克與敘利亞邊境的加伊姆市（Al-Qa'im），以及沿著伊、敘邊境的其他地區「正在遭受美國飛機的空襲」，「這些襲擊侵犯了伊拉克主權，破壞了伊拉克政府的努力，是一種將伊拉克與該區域捲入無法預測後果的威脅，而其後果將對伊拉克與區域安全穩定造成災難性的影響。」

此前，美國數名官員向媒體證實，已經批准了在最近幾天對敘利亞與伊拉克境內的目標進行一系列打擊的計畫，其中包含親伊朗勢力人員與設施，空襲將會持續數日，並視天候情況決定何時發動空襲。

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