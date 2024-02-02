　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最美前獅子會長爆紅吐心聲！放話要開告：我們法庭見

▲▼針對節目、採訪邀約，吳庭逸全部婉拒，同時放話告酸民。（圖／翻攝IG／吳庭逸）

▲針對節目、採訪邀約，吳庭逸全部婉拒，同時放話告酸民。（圖／翻攝IG／吳庭逸）

記者柯振中／綜合報導

國民黨的「韓江配」贏得了國會龍頭選舉，造成許多民眾討論，「最辣獅子會會長」吳庭逸也因此痛批「太荒謬」，進而掀起論戰。對此，她本人2日再度回應，婉拒上節目、採訪等邀約，同時也放話「在新聞底下誹謗的各位我們就法庭見」，要與酸民正面對決。

吳庭逸對於韓江配贏得國會龍頭選舉發表看法，意外在網路上掀起論戰，受到許多討論，也因此收到了許多上節目、採訪的邀約。對此，她22日統一回應，雖然過去習慣出現在螢光幕上，被人拿來討論，只是沒想到這次只是說了一句話，就有如此大的威力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼針對節目、採訪邀約，吳庭逸全部婉拒，同時放話告酸民。（圖／翻攝IG／吳庭逸）

▲▼針對節目、採訪邀約，吳庭逸全部婉拒，同時放話告酸民。（圖／翻攝IG／吳庭逸）

▲▼針對節目、採訪邀約，吳庭逸全部婉拒，同時放話告酸民。（圖／翻攝IG／吳庭逸）

吳庭逸指出，對於這次的節目邀約、採訪，因為只是小老百姓在自己的小天地抱怨，因此婉拒回應這些話題，「小妹我才疏學淺，並不是什麼政治界的關鍵意見領域，只希望兩岸和平、經濟繁榮。台灣更好，我愛台灣，謝謝各位的愛戴跟關注！」

▲▼針對節目、採訪邀約，吳庭逸全部婉拒，同時放話告酸民。（圖／翻攝IG／吳庭逸）

▲▼針對節目、採訪邀約，吳庭逸全部婉拒，同時放話告酸民。（圖／翻攝IG／吳庭逸）

▲▼針對節目、採訪邀約，吳庭逸全部婉拒，同時放話告酸民。（圖／翻攝IG／吳庭逸）

至於在新聞底下誹謗的酸民，吳庭逸也不甘示弱，直接預告「我們就法庭見」，她2020就曾遇過類似的事件，不過當時因為課業、工作忙碌，加上身兼數職，所以沒有空理會，但不意味著以後還會放過這些酸民。

ET快訊
命理老師預言「游錫堃，勝」大翻車！臉書遭洗版回應了
恐怖二房東痛毆美女房客「打到顏面骨折」挨告殺人未遂5萬交保
民眾黨爆綠中間人聯繫柯文哲　吳崢：民進黨與黨團皆不知情
男女港街頭「活春宮」！激戰聲響徹全區　畫面瘋傳
24歲女騎士頭部重創　宣告死亡
16歲妹「胸部硬硬的」…拖2年還在！醫一穿刺驚：是惡性的
最美前獅子會長爆紅吐心聲！　放話要開告

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

近10年首見！台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　食藥署將加強抽驗

命理老師預言「游錫堃，勝」大翻車！臉書遭洗版回應了

最美前獅子會長爆紅吐心聲！放話要開告：我們法庭見

地牛翻身！台鐵花壇=新營8列車延誤　18：43恢復行車

嘉義地牛翻身！高鐵2列車一度停車延誤　19：03恢復行車

部分縣市免長者健保費！退休男誤會「自行退保」反而無法領補助

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

啃老20年「假鴻海工程師」猝死！一票女友找上門　家屬超錯愕

力晶2024藝文饗宴 周善祥的音樂馬拉松

12星座「春節運勢」一次看！雙子有偏財　白羊被貴人寵愛

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

陳昭姿失誤被認定廢票！　坦承：投給黃珊珊但沾到印泥

Ed Sheeran現身高雄！　機場與粉絲互動超親民

萌娃指著殯儀館打招呼　一旁媽怕爆：別亂揮！

郭書瑤接受男友「肉體出軌」外國人　亞洲人除外..自豪：我很極品了吧！

韓國瑜重返立院全紀錄　喊話：不同政黨攜手合作

近10年首見！台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　食藥署將加強抽驗

命理老師預言「游錫堃，勝」大翻車！臉書遭洗版回應了

最美前獅子會長爆紅吐心聲！放話要開告：我們法庭見

地牛翻身！台鐵花壇=新營8列車延誤　18：43恢復行車

嘉義地牛翻身！高鐵2列車一度停車延誤　19：03恢復行車

部分縣市免長者健保費！退休男誤會「自行退保」反而無法領補助

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

啃老20年「假鴻海工程師」猝死！一票女友找上門　家屬超錯愕

力晶2024藝文饗宴 周善祥的音樂馬拉松

12星座「春節運勢」一次看！雙子有偏財　白羊被貴人寵愛

車太鉉親自回應《偶社長3》爭議！　公開道歉「看播出後反省很多」

獨家專訪／Eric Nam喊話鼎泰豐：想學做小籠包！　唱英文更chill做自己

桃園工地圍籬美學競圖大賽　蔡宛凌、高有旻榮獲首獎

很難買的歐米茄ｘSwatch錶11只一次收齊！　套錶登拍賣救盲

台籍媽30萬「買工作證」陪女兒新加坡求學　結局懷孕還要坐牢45天

近10年首見！台糖安心豚梅花肉驗出瘦肉精　食藥署將加強抽驗

第一次約會「男生應該請客嗎？」　他揭問題核心：誰比較需要誰

命理老師預言「游錫堃，勝」大翻車！臉書遭洗版回應了

辛曉琪唱一半「張國榮獻聲了」！　她情緒激動哽咽吐心聲

恐怖二房東痛毆美女房客「打到顏面骨折」　挨告殺人未遂5萬交保

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

2千元鈔發行逾20年卻少見　運鈔員解答

立院長投票驚見「立院林襄」！IG曝光了

想生龍寶寶？ 婦產科醫曝「最晚播種日」

春節冷到初三！冷氣團急凍「跌破10度時間曝」　全台甩雨4天　

明天變天「3地溼答答」　小年夜冷空氣南下急凍到初一

趁大掃除斷捨離！9大「必丟物」一次看

看似花心…4星座其實「骨子裡超專情」！

快訊／18:10嘉南發生有感地震　中部、嘉南初判震度4級

提前準備送灶神、送太歲撇步　越早迎福氣

年終4萬5「今年只剩5000元」　冷氣師傅一問原因哭了

超派鐵拳「挑戰者」現身！Toyz死敵出面評價

更多熱門

相關新聞

立委報到後不開議　恐淪薪水小偷

立委報到後不開議　恐淪薪水小偷

民進黨全面執政八年來，總是不讓立法院依憲開議，以致立法院會期超短，國會功能無法被及時、有效的發揮！憲法所規定每年八個月的會期，在民進黨的主控下，平白少了近50天。更壞的是，民進黨立委為了2024總統與立委選舉，強行通過自去年12月20日至31日，停開立法院院會及委員會，將憲法所規定的會期，又腰斬了12天，以致去年一年中，立法院有半年沒開議！

聲明全文／陳永興、柯文哲老師張金堅牽線綠白合　5點反省嘆力有未逮

聲明全文／陳永興、柯文哲老師張金堅牽線綠白合　5點反省嘆力有未逮

快訊／柯文哲主動問「黃蔡配」　賴清德反提「游黃配」綠白沒共識破局

快訊／柯文哲主動問「黃蔡配」　賴清德反提「游黃配」綠白沒共識破局

斷言韓國瑜「4年後再戰總統大位」　命理師：他龍年運勢極旺

斷言韓國瑜「4年後再戰總統大位」　命理師：他龍年運勢極旺

立院長投票驚見「立院林襄」！IG曝光了

立院長投票驚見「立院林襄」！IG曝光了

關鍵字：

立法院吳庭逸韓江配獅子會

讀者迴響

熱門新聞

他DIY「瘋狂入珠51顆」！連繞5圈硬塞　人妻痛到崩潰

韓國瑜當選立法院長　最美前獅子會會長批荒謬

即／裕隆假球案「涉案球員逃亡」！32歲翁嘉鴻遭通緝

網美空姐證實「機長約砲傳聞」　曝服務過周杰倫

即／牽手過馬路遭客運撞飛　夫死妻斷肢命危

最新「紅包行情」曝光！　3禁忌不可犯

即／柯旻豪收押76天　狼狽上手銬+腳鐐畫面曝

高雄「排毒一條街」又1家被抄了

「星光二班」前美女主播成員：我又懷孕了

Netflix重擊寄生帳號「一票台人手機也不能看」！1招有解

直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

新立院女神！她「激似林襄」監票成焦點

台灣LEXUS油電新休旅接單價曝光

Joeman砸30萬買刮刮樂！猛刮結果出爐

最新10大外逃要犯曝　追捕殯葬大亨朱國榮

更多

最夯影音

更多
超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建

超商買福袋抽3千萬東港別墅　賣16888！老闆：我買地自建
宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

宛宛兒「開3.5萬徵助理」挨酸錢太少　傻眼開炮：沒什麼技能就要求一堆

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

「瑞穗陪你成長」30秒逼哭網！　暖喊：每一幕都是最暖心的刻度

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

陸男網紅「4步驟變成彭于晏」爆紅　「再悲傷一點」變梁朝偉XD

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

金門貨車後斗突起火燃燒　720瓶麥卡倫燒毀損失百萬

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面