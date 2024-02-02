最美前獅子會長爆紅吐心聲！放話要開告：我們法庭見

▲針對節目、採訪邀約，吳庭逸全部婉拒，同時放話告酸民。（圖／翻攝IG／吳庭逸）



記者柯振中／綜合報導

國民黨的「韓江配」贏得了國會龍頭選舉，造成許多民眾討論，「最辣獅子會會長」吳庭逸也因此痛批「太荒謬」，進而掀起論戰。對此，她本人2日再度回應，婉拒上節目、採訪等邀約，同時也放話「在新聞底下誹謗的各位我們就法庭見」，要與酸民正面對決。

吳庭逸對於韓江配贏得國會龍頭選舉發表看法，意外在網路上掀起論戰，受到許多討論，也因此收到了許多上節目、採訪的邀約。對此，她22日統一回應，雖然過去習慣出現在螢光幕上，被人拿來討論，只是沒想到這次只是說了一句話，就有如此大的威力。

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▲▼針對節目、採訪邀約，吳庭逸全部婉拒，同時放話告酸民。（圖／翻攝IG／吳庭逸）



吳庭逸指出，對於這次的節目邀約、採訪，因為只是小老百姓在自己的小天地抱怨，因此婉拒回應這些話題，「小妹我才疏學淺，並不是什麼政治界的關鍵意見領域，只希望兩岸和平、經濟繁榮。台灣更好，我愛台灣，謝謝各位的愛戴跟關注！」

▲▼針對節目、採訪邀約，吳庭逸全部婉拒，同時放話告酸民。（圖／翻攝IG／吳庭逸）



至於在新聞底下誹謗的酸民，吳庭逸也不甘示弱，直接預告「我們就法庭見」，她2020就曾遇過類似的事件，不過當時因為課業、工作忙碌，加上身兼數職，所以沒有空理會，但不意味著以後還會放過這些酸民。