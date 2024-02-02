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蘋果全球市佔達五成　調查：中國市場仍艱辛

▲▼蘋果iPhone 15、華為Mate 60 Pro。（圖／路透）

▲蘋果由於華為復甦等原因，在中國市場處境較為艱辛。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

2023 年，全球智慧手機市場營收下跌 2% 目前低於 4100 億美元，出貨量下降至 4% 達到 11.7 億支手機。根據調查公司Counterpoint Research報告指出，全球智慧手機平均售價增長2%，首次來到350 美元。蘋果手機全球銷量市佔達到 50%，為全年最高。因高階推動趨勢，2023 年出貨的每4支智慧手機中就有1支零售價格超過 600 美元。但非高階市場則面臨兩位數的下跌，而高階智慧型手機出貨量在可折疊手機、GenAI 等功能推動下成長8%。

Counterpoint Research 研究總監 Jeff Fieldhack 指出， 蘋果首次在全年出貨量上超越三星成為最大廠商。雖然在美國表現最好，在印度、加勒比海和拉丁美洲 以及中東和非洲等新興市場，蘋果也獲得了兩位數的增長。但此增長抵消蘋果在中國遇到華為復蘇的挑戰。伴隨著平均售價　2% 增長，可以看到蘋果正處於營收超級循環，將拭目以待蘋果在農曆年時期加速銷量。

Counterpoint Research 分析師 Ivan Lam 在說明蘋果在中國市場的表現表示，新興市場復甦分擔了中國市場帶來的憂慮，但在中國仍然艱辛。雖然市場回溫，但面臨華為高階市場以及多家中國廠商蠶食對 iPhone 13 和 14 出貨量的競爭。期望蘋果在農曆年關鍵這幾週是否會在價格上採取激進措施，來刺激買氣。

三星長期以來作為出貨量最高的市場領頭羊，遭遇不少挫折，在高階市佔率減少。中階手機也面臨來自小米和 vivo 等中國廠商在印度等市場的激烈競爭。低階手機則受到傳音控股在中東和非洲以及東南亞市場的挑戰。

除了華為和 Honor 之外，其他中國廠商在 2023 年也遇到出貨量和營收同時下跌情況。在五大品牌中，vivo 由於在歐洲表現相對疲軟並在旗艦機發佈時期，營收和出貨量分別下降了 16% 和 12%。OPPO 的營收和出貨量則下跌9%。好在 OPPO 集團內部 OnePlus 帶動，避免更大幅度的下降。OPPO 已和 Nokia 簽署了 5G和其他無線通訊技術交叉授權協議讓在它很快返回歐洲市場。

預計整體全球智慧手機平均售價將繼續增長，高階機銷售讓大家更有利潤。而在需求方面，消費者也願意付更多錢來買較耐用的機款。華為在中國市場的復蘇也有助於平均售價的增長。

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