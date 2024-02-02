美國CIA最大洩密案！挾怨報復外流駭客工具　前雇員重判40年

▲舒特犯下美國中央情報局史上最大洩密案，遭判刑40年。（圖／翻攝自LinkedIn）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐約南區檢察官辦公室1日宣布，美國中央情報局（CIA）前雇員、軟體工程師舒特（Joshua Schulte）涉嫌向維基解密洩露大量機密文件，加上接受、持有兒童色情圖像等罪，遭判刑40年。這也是美國CIA史上最大規模的機密外洩案。

綜合CNN、BBC等報導，現年35歲的舒特曾於2012年至2016年11月擔任CIA網路情報中心的電腦工程師，打造能夠躲避偵測取得資料的駭客工具，所屬單位負責對恐怖組織與外國政府進行網路間諜行動。

檢方指控，舒特竊取大量機密國防資訊，把8761份文件外流給維基解密，洩露CIA的「7號金庫」（Vault 7）駭客工具，這項工具允許情報人員入侵智慧型手機進行竊聽。美國司法部表示，這是CIA史上規模最大的機密外洩事件。

▲舒特竊取大量機密國防資訊，把8761份文件外流給維基解密。（示意圖／路透社）

一切問題從2015年夏天浮現，他與管理層、同事不合發生糾紛，由於工作沒能在期限內完成，專案進度落後，被冠上「期限飄移」（Drifting Deadline）的綽號，最終他與同事均遭調職。

另據調查人員的說法，當時CIA傾向雇用承包商來創建類似於舒特正在開發的網路工具，舒特感到相當不滿。到了2016年，他偷走駭客工具及原始碼，外流給維基解密（WikiLeaks）。

維基解密2017年3月起公開一系列機密文件，包括「7號金庫」（Vault 7），揭露中情局在海外間諜活動中如何入侵手機進行竊聽，曝光CIA情蒐手段。

▲舒特否認犯行，相關單位在搜查他的住處後，找到數萬張兒童性剝削的照片與影片。（圖／達志影像／美聯社）

聯邦調查局、CIA隨後展開調查，舒特否認犯行，但在2020年、2022年、2023年舉行的三次審判中遭判處多項罪名成立。相關單位在搜查他的住處後，找到數萬張兒童性剝削的照片與影片。

到了今年2月1日，舒特因間諜罪、電腦駭客罪、藐視法庭罪、向聯邦調查局做虛假陳述、持有兒童色情製品等罪成立，遭判刑40年。

美國檢察官威廉姆斯（Damian Williams）表示，舒特背叛他的國家，犯下美國史上最無恥、最令人髮指的間諜罪行，為了報復CIA，造成美國國家安全難以估算的損失。