「瓊瑤男星」作假帳3億炒股　北檢漏夜偵訊

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「瓊瑤男星」馬永玲作假帳3億炒股　北檢漏夜偵訊

▲▼ 誠創科技董座馬永玲涉炒股案。（圖／記者劉昌松攝）

▲ 誠創科技董座馬永玲涉炒股案。（圖／記者劉昌松攝）

記者葉國吏／綜合報導　

去年剛下市的誠創科技公司(3536)董事長馬永玲，涉嫌在2017、2018年間灌水虛增約3.2億元營業額，涉嫌違反《證交法》財報不實等罪，馬永玲與公司財務等幹部在內14名嫌疑人被約談，深夜依違反證交法等罪移送台北地檢署漏夜複訊，不排除強制處分。

馬永玲是元大馬志玲的三弟，1976年起，以藝名「馬永霖」參與瓊瑤電影《我是一片雲》演出，之後也演過《一顆紅豆》、《月朦朧鳥朦朧》等片，多次與當年紅極一時的「二秦二林（秦漢、秦祥林、林鳳嬌、林青霞）」合作演出。

2011年馬永玲成為誠創科技董事長，但誠創到2023年6月間，因每股淨值為負數而下市。下市前馬永玲找股市炒手馬國良等人合作，從2016年10月到2017年12月，在14個月內，把自家股票從12元炒到最高27元，被依違反《證交法》操縱股價等罪起訴。

另外誠創還在2018年間，與傳奇美公司造假購買化妝品，再灌水收入1700餘萬元，儘管誠創已下市，但因犯嫌期間仍屬公開發行公司，因此再次依《證交法》財報不實，《商業會計法》不實會計紀錄等罪嫌，搜索並約談馬永玲等14人到案，深夜依違反證交法等罪移送台北地檢署漏夜複訊，不排除強制處分。

 
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