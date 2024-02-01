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社會 社會焦點 保障人權

不排除他殺！蘇花公路無名男屍　四肢內出血過量休克致死

▲▼經相驗，在蘇花公路119.6公里處的男屍，警方不能排除他殺可能。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲經相驗，在蘇花公路119.6公里處的男屍不能排除他殺可能。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

1月26日上午8時26分許在蘇花公路119.6公里處（路側邊坡處）被發現的一具男屍，經檢方解剖確認死因，疑為四肢內出血過量休克致死，警方不能排除他殺可能，目前繼續追查死者身分。

▲▼經相驗，在蘇花公路119.6公里處的男屍，警方不能排除他殺可能。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

一名撿拾資源回收物的民眾，上月26日上午8時26分許，在蘇花公路119.6公里處（路側邊坡處）發現一具臉部已明顯腐爛的男屍，無法辨識身分，身著黑色短袖polo恤（品牌為unione）、黑色牛仔褲（品牌為Hangten），身上無攜帶任何證件。

警方初步研判死者年齡較輕（40歲以下）、身高約161公分、腰部右側有一顆痣，研判死亡時間約3至7日。而男屍己相驗完成，並確認死因，雖無外部傷口，但手部、腳部內出血過量，疑為休克致死主因，不能排除他殺可能。

▲▼經相驗，在蘇花公路119.6公里處的男屍，警方不能排除他殺可能。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

目前警方除比對宜縣已受理報案之失蹤人口，並擴大至全國失蹤人口資料進行清查，期能儘速查明死者之身分。

蘇澳分局也積極調閱周邊監視器釐清案情，並呼籲民眾若有親友失蹤，且與上述特徵相符者，請速與蘇澳分局偵查隊聯繫（專線電話：03-9951353，聯絡人：警員曾偉翔）。

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