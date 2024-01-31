政大「百歲校友」獲補發畢業證書　家屬感動：他拿放大鏡興奮端詳

▲政大補發百歲新聞系友周汝為畢業證書，讓他如同孩子般興奮。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

今年歡度百歲大壽的周汝為是政大在南京校區的新聞系校友，他先前不慎遺失畢業證書，女兒周倩為了讓父親在有生之年再次看到畢業證書，向校方申請補發。政大日前將畢業證書送到在美國加州安度養老生活的周汝為，讓他如同孩子般興奮，拿著放大鏡細心端詳上面文字。周倩指出，一家三代都情牽政大，希望讓後代子孫更了解父親這位新聞人對政大及新聞事業的熱愛，將這段歷史傳承下去。

周倩目前擔任陽明交通大學副校長，她表示，父親周汝為是政大在南京校區的新聞系校友，在多次搬遷中，遺失當年政大南京校區頒發蓋有教育部大印的「臨時」畢業證書，去年父親剛過98歲生日，希望在有生之年能再次看到他的畢業證書，「因為他很熱愛政大，感謝政大的栽培。」而承襲逢九不過傳統習俗，今年歡度百歲大壽。

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為完成父親心願，周倩在去年5月向政大校方提出申請補發。政大表示，原計畫由校長李蔡彥親頒補發，但因為周汝為已經在美國加州安度養老生所以於是只能將畢業證書寄到美國加州。

▲政大新聞系友周汝去年剛歡度98歲生日。承襲逢九不過傳統習俗，今年歡度百歲大壽。（圖／政大提供）

周倩指出，父親收到政大補發的畢業證書後，讓他如同孩子般興奮，還拿著放大鏡細心端詳上面文字，但依然留戀當初那張「臨時」畢業證書，因為對他而言，那是一段深刻的情感和回憶。

周倩也分享父親對新聞事業的熱愛，指父親一直以新聞人為榮，且父親常常說，當初選擇報業是一種先知先覺的決定，也是一種極大的樂趣。

周倩回憶起兒時，家中總是擺滿各式各樣報紙，這樣環境讓她和姐弟對時事有著更高的敏感度和更豐富的視野。父親也向女兒表達，雖然走進新聞系是誤打誤撞，但他以身為報人為榮，請女兒代為轉達給新聞系的學弟妹，「現在的新聞夾帶著科技的便利，但無論環境怎麼改變，新聞要求真求實這個傳統是必須堅守的鐵律。」

為了讓後代能理解自己生平，周汝為近年開始著手自撰精彩回憶，並以口述方式由周倩及其兄姐弟分工，周倩負責聽打、弟弟傳真檔案供父親修改，大姊負責校稿，「爸爸雖然年紀已大，但仍有新聞人的堅持，對文字很要求。」周倩語帶佩服地分享，過程中周倩充分感受到父親對政大濃厚的情感。

周倩表示，大姊跟姊夫、外甥女，還有她的媳婦都是政大人，一家三代都情牽政大。自己很樂意為父親豐富的人生留下紀錄，希望透過這樣方式，讓後代子孫更了解這位新聞人的對政大以及新聞事業的熱愛，將這段歷史傳承下去。

▲周汝為（中）一家三代都是政大人，右為周倩大姊周儀（國貿系校友），左為周倩外甥女王愷怡（英文系校友）。（圖／政大提供）