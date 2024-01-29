特勤警重裝護送！北市「千萬毒品」140公斤運焚化廠燒毀

▲北市市刑大趁年前「除舊佈新」，將市價千萬的140餘公斤毒品全丟焚化廠銷毀。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

農曆年將近，除舊佈新動起來！台北市市刑大日前將下半年裁罰沒入的三、四級毒品證物總計140餘公斤，市價千萬，由特勤中隊刑警荷槍實彈護送，運往木柵焚化廠分箱丟入燒燬，強調「打擊毒品供應」與「降低吸毒人口」，落實建構無毒家園目標。

112年間，北市刑大執行第8、9波安居專案，成果均為全國之首，全年度查獲各級毒品總重量達1600餘公斤，展現高強度緝毒量能外，並於本月25日將下半年裁罰沒入的三、四級毒品證物全數銷燬，總計達140餘公斤，成果斐然。

本次銷燬作業由刑警大隊毒品查緝中心負責毒品證物清點、封緘，並會同政風室、督察室現地督導，全程派遣刑警大隊特勤中隊荷槍實彈警戒，將所查扣市價達數千萬的1500餘件3、4級毒品證物，全數送往木柵焚化廠進行銷燬；扣案的銷燬毒品證物中，以混合型新興毒品為大宗，其中透過東南亞境外郵寄輸入，以網路公開平台販售，標榜快速瘦身之「減肥毒茶包」達萬餘包。

▲北市刑大荷槍實彈分箱銷毀毒品。（圖／記者黃宥寧翻攝）

然而，扣案證物經鑑驗均摻有第4級毒品「西布曲明」成分，是大腦神經抑制劑，除抑制食慾，也會引發心悸、心律不整、心跳停止等副作用，嚴重恐將造成失明或猝死，如流入市面將嚴重戕害民眾身心健康。

▲北市刑大呼籲寒假期間，家長應多關心子女交友狀況。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北市刑大呼籲，濫用新興毒品如俗稱「喵喵」、一粒眠等呈上升趨勢，且網路通訊發展迅速，犯罪模式逐漸朝網路交易化、施用人口呈年輕化，如濫用成癮將嚴重危害身心健康；時值寒假期間，提醒家長應多關心子女交友狀況，若發現家中有來路不明之小夾鏈袋、即溶包、減肥飲料包等疑似毒品包裝，應即向警方報案，以利即時掌握犯罪情資，迅速追緝阻斷供毒，維護民眾安全。