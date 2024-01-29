美航又出事！滑行1小時後「硬著陸」夏威夷　機上6人受傷

▲美航一架飛機27日在夏威夷硬著陸，造成6人受傷。非涉事班機。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國航空公司一架航班27日在夏威夷機場降落時硬著陸，導致1名乘客和5名空服人員受傷，所幸受傷的6人後來都已出院。

CNN引述美航發布的聲明指出，從洛杉磯飛往毛伊島的編號271航班，27日下午2點左右在卡胡魯伊機場（OGG）降落時遇到突發狀況，導致飛機以超過正常的飛行及下降速度觸地，發生硬著陸。

據悉，涉事班機的機型為空中巴士A320，機上載有167名乘客和7名機組人員。美航表示，儘管飛機在著陸時「遇到問題」，但班機仍可依靠自身動力滑行到登機口，而乘客們也正常下了飛機。

▲美航目前已將涉事班機停飛進行檢修。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，這起意外造成了1名乘客和5名空服人員受傷，而受傷的6人被送醫後都已出院。美航指出，目前這架飛機已被停飛進行檢修，「客戶與公司團隊成員的安全一直都是我們的首要任務」。

美國國家氣象局資料顯示，毛伊島在事發當天的天氣為多雲有風，氣溫約攝氏26.7度左右，而美國聯邦航空總署（FAA）也證實當局將對這起硬著陸事件展開調查。

飛航追蹤網站FlightAware顯示，這架航班原定於中午12時47分抵達，但由於飛機在洛杉磯國際機場滑行了一個多小時才起飛，導致班機最後比預定時間晚了約80分鐘才到。目前媒體還不清楚為何班機要在洛杉磯機場滑行這麼久，也未查明這是否和後來的硬著陸有關。