寄居蟹不住貝殼了！　專家：全球逾6成把「人造垃圾」當成家

▲ 專家發現，全球有超過6成的寄居蟹被迫住在人造垃圾中。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

寄居蟹通常以其他動物的殼來當作「盔甲」，例如蠑螺殼、鳳螺殼等等，但有專家指出，已經有大量寄居蟹被拍到生活在「人造殼」中，也就是人類丟棄的廢品，包括塑膠瓶蓋、金屬、玻璃等製品，根據估計，世界上16種陸生寄居蟹中，就有10種被迫使用「垃圾屋」。

根據《BBC》的報導，波蘭華沙大學與波茲南生命科學大學合作，即將於下個月發表期刊《整體環境科學》（Science of the Total Environment），這群專家分析了野生動物愛好者發布於網路媒體上的照片，發現有許多寄居蟹住在垃圾裡，華沙大學城市生態學家瑪爾塔（Marta Szulkin）更心碎地表示，「牠們不像我們以前看到的那樣，身上戴著美麗的螺殼，而是背著紅色的塑膠瓶蓋或燈泡」。

她與同事祖扎娜（Zuzanna Jagiello）、武卡斯（Łukasz Dylewski）表示，共有386隻寄居蟹使用了「人造殼」，結合過去的科學文獻來看，經過統計，世界上16種陸生寄居蟹中，有10種使用該類型的庇護所，而且在地球上所有的熱帶地區都能觀察到這種情況。

瑪爾塔推測，寄居蟹之所以選擇塑膠垃圾當殼，可能因為它的材質更輕、更小，也或許是由於海岸上垃圾太多，塑膠製品反而能讓牠們在受到污染的環境中偽裝得更好。此外，寄居蟹也可能是想透過更獨特的外殼來吸引配偶，而在2021年一項研究發現，寄居蟹疑似會被塑膠所釋放的化學物質吸引。

專家們指出，目前還不清楚這些塑膠材料對脆弱的小甲殼類動物是否有害，但除了動物的健康問題，他們也想進一步研究，塑膠究竟會不會影響寄居蟹進化。不過2019年就有一項研究發現，澳洲「科克斯（基靈）群島」就有超過50萬隻寄居蟹爬進人造垃圾中，最終被卡住身亡。

在最近一項試圖量化塑膠汙染規模的研究中顯示，目前至少有171兆個塑膠碎片漂浮在海洋中，若不採取行動，這個數字可能會在2040年翻倍。倫敦大學學院材料與社會學教授馬克（Mark Miodownik）呼籲，「就像寄居蟹一樣，我們應該循環使用塑膠，而不是選擇丟棄」。

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