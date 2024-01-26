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如何提高「發票中獎率」？　唐鳳解答了

雲端發票越來越難中？財政部揭真相　唐鳳驚爆「增加中獎率」秘訣

▲有民眾想知道增加發票中獎機率的秘訣，意外釣出唐鳳本人解答。（示意圖／資料照、唐鳳臉書）

圖文 / CTWANT

每個月的統一發票開獎，是民眾期待的小確幸，不過幾家歡樂幾家愁，沒中獎的人總是占多數。除了紙本發票，財政部還加開「雲端發票專屬獎」，不過有網友抱怨雲端發票越來越難中，更好奇是否有增加中獎機率的方法，結果釣出數位發展部唐鳳回應，掀起討論。

112年11、12月統一發票開獎，在《Dcard》論壇引發話題，不少人分享中獎喜悅，但也有許多人槓龜，「這個月不意外又沒中」、「心很累，一年沒中過了」、「1萬多張發票沒中半張」，甚至有網友懷疑雲端專屬獎越來越難中。
據了解，本期「雲端發票專屬獎」，500元開出165萬組、800元開出10萬組、2000元開出1.6萬組、最大獎100萬開出30組。財政部新聞聯絡人林宥慧科長向《三立新聞》解釋，雲端發票專屬獎是從已登入的雲端發票號碼中，抽取對應獎項的組數，而截至2023年9月底，民眾使用載具的比率達53.22%，高於2022年的47.19%，但其實雲端發票比傳統發票中獎機率高出許多，因此仍鼓勵多使用發票載具。

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此外，一名女網友在《threads》發文，表示希望唐鳳解答，如何增加雲端發票中獎率？結果本人親自回應，每張中獎率固定（p≈0.0068），每期中獎率隨發票數量（n）增加，當n=158時，至少一張中獎的機率為1-(1-p)ⁿ≈66%。至於想要99%需要幾張發票？唐鳳回答：「n=675」，但也轉述財政部賦稅署規範警語，提醒「以不合常規交易或付款方式，無正當理由取得大量小額中獎統一發票，不予給獎」。

還有人好奇，要怎麼提高單張中獎金額的機率？唐鳳說明，把電子發票使用財政部核准載具儲存，或以愛心碼捐贈給社福團體，即可適用雲端發票專屬獎。

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