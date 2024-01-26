英國單親爸猝逝「2歲兒伴屍餓死」　社工曾2度登門家訪沒發現

▲英國一對父子被發現陳屍公寓。（圖／翻攝臉書）

記者詹雅婷、吳美依／綜合報導

英國一名父親心臟病發猝逝後，2歲兒子蜷曲在父親遺體旁伴屍多日，不堪脫水飢餓喪命。這起悲劇事件引發外界高度關注，其實社工曾2度上門關心，直到第3次到訪請來房東開門，才知父子倆已沒了氣息。孩子母親痛批社福機構失職，如今社福單位面臨極大壓力。

BBC報導，父子倆最後一次被目擊是在2023年12月26日，60歲單親爸爸肯尼斯（Kenneth Battersby）失業並有心臟病史，而2歲男童是兒福單位列為「脆弱兒童」的調查對象，每月至少要接受一次家庭訪問。

依據紀錄，一名女社工12月27日與肯尼斯聯繫接觸，並安排2024年1月2日登門造訪，但當她依照時間前來父子倆家門口敲門時卻無人回應，隨後展開一番聯繫、查找、報警與確認。1月4日這天，這名女社工再度嘗試未果後報警，直到1月9日第3次家訪失敗後，覺得情況有異並通知房東，沒想到在開門之後發現父子倆遺體。

經調查，肯尼斯死於心臟病，時間在12月29日之後，2歲兒子因為不堪脫水與飢餓，蜷曲在父親身旁斷氣，活活餓死。

男童的43歲母親莎拉（Sarah Piesse）宣稱，最後一次見到兒子是在聖誕節前，當時她跟前夫肯尼斯吵了一架。她事後受訪時痛苦回憶起指認兒子遺體的場景，「我不能抱起他，因為他的身體太脆弱了。我只能摸摸他。他被留在那裡太久了。」

面對這起事件，莎拉情緒崩潰批評社福機構做得不夠多，沒有採取更多措施從旁協助。相關單位已經展開調查，如今社福機構面臨極大壓力，當時登門拜訪的社工並沒有因為這起案件遭到停職，但據傳已自願休假。