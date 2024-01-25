高雄3黑羊「站橋上放空」！太像裝置藝術爆紅　背後真相藏洋蔥

▲高雄鳳山出現3隻黑羊站在橋上發呆。（圖／網友小蛇提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄網友小蛇日前經過鳳山某個高速公路時，發現邊坡橋上居然站著3隻黑羊，而且排隊排得非常整齊，照片po在網路時還被懷疑是「裝置藝術」，但後續被許多網友認證「牠們是真的羊！」據了解，附近宮廟前宮主原先飼養一群羊群，但年紀大了陸續死亡，現在只剩最後3隻，平時黑羊會在草地吃草，偶爾才爬到平台上休息。

從照片中可以看到，3隻黑羊站在高速公路旁的橋上，彼此間的距離還都維持得一模一樣，排起來就像是裝置藝術般，讓人會心一笑。

網友小蛇接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，這些羊是涵洞旁苓發宮所飼養的，長年都放養在那邊，自己比較常看見牠們在草地吃草，偶爾才會爬到平台上休息。

▲3隻羊羊平時都在底下吃草。（圖／網友小蛇提供）

據了解，這些羊是附近苓發宮過去的老宮主飼養的，原先有20多隻，但宮主往生後，羊跟著年紀也大了而陸續死亡，到現在只剩最後3隻。對此，高雄市農業局動保處昨也派人前往現場勘查，確認該飼養場地面積很大，僅有3隻羊，已養10年，四週都有圍籬妥善圈養，尚無脫逃之虞！

動保處表示，查現場飼養三頭羊非屬依畜牧法規定應申請畜牧場登記之飼養規模 （羊100頭以上），同時檢視現場環境也無違反動保法相關規定。現場已告知飼主應妥善管理，並已通報警政機關以防有社維法事件發生。