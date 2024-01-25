鄭運鵬曝上《賀瓏夜夜秀》初衷：聽說那有很多支持柯文哲年輕受眾

▲鄭運鵬鄭運鵬20日雖與王志安同場錄製《夜夜秀》，但兩人並不同時段上場，因此不知道王的言論。事後，鄭認為製作單位和當事人為該內容致歉。（圖／翻攝STR Network YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸媒體人王志安20日上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》時，揶揄民進黨利用身障人士造勢，並譏笑不分區立委候選人、身障律師陳俊翰，引發輿論圍剿，火勢延燒到節目。對此，鄭運鵬20日錄製的片段於24日發布，他也在threads帳號上坦言，會上節目是因為「聽說那裡的受眾年輕，很多支持柯文哲」。

鄭運鵬24日深夜在threads發文表示，他20日去錄賀瓏夜夜秀，是他13日投票後唯一的一次錄影，也是唯一的一次訪問，受訪的初衷就跟他辦threads帳號一樣，「聽說那裡的受眾年輕，很多支持柯文哲」。

他說，他從政20多年，對自己的政治判斷有把握；年紀50歲，對自己的幽默感有自信；和火舞團練那麼久了，對自己的吞火技術很滿意；孩子都爆紅了，對自己比鄭運鵬的兒子更受歡迎自信「爆鵬」。

▲鄭運鵬在《賀瓏夜夜秀》表演吞火。（圖／翻攝STR Network YouTube）

鄭運鵬表示，上《賀瓏夜夜秀》錄影的經驗很新鮮，因為不是政論節目，不同來賓沒有同台，是一段一段分開錄。所以他不知道其他來賓在做什麼，也沒有遇到，「不過，我相信，當天台下的觀眾都知道我要表達什麼。我會讓他們有歡笑、有學習、有改變，而且我一定是最受歡迎的那一位」，「大家放心，我是鄭運鵬，也是鄭運鵬兒子的爸爸，也是你們喜歡的那個人。」

該文PO出2小時吸引2.6萬人按讚留言，「大家一起在民主路上持續努力」、「支持月月鳥去突破同溫層，這真的是勇者的行為」、「好想看但又好矛盾不想給他們賺流量」、「當我們檢討怎麼突破異溫層，卻又喊著鄭運鵬去上夜夜秀讓你很失望，不覺得很矛盾嗎？」「鵬鵬有料，人家主持著不小心就把節目燒了，你直接把火吞了」。

▼鄭運鵬原文如下。（圖／翻攝鄭運鵬threads）

