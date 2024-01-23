這顆草莓要價2萬！比iPhone還重　農主自豪「史上最棒美人姬」

▲重達165公克的「美人姬」要價10萬日圓。（翻攝自岐阜新聞）

圖文／鏡週刊

你沒看錯！這顆巨無霸草莓要價10萬日圓（約新台幣2.1萬元），位於日本岐阜縣羽島市正木町的觀光農園「奧田農園」近日收成了1顆重達165公克的特大號草莓，是農主奧田美貴夫自行開發的品種「美人姬」，價格設定在10萬起。

據《岐阜新聞》報導，71歲的奧田美貴夫擁有51年草莓栽培資歷，其原創品種「美人姬」平均70公克以上，大一點的也有超過100公克，酸味及甜味恰到好處，口齒留香。

這次收成了1顆165公克的特大號美人姬，不僅味道、色澤、形狀都是有史以來最高規格，更超越過去150公克的紀錄。奧田自豪表示，「這個品種雖然大，但味道很細膩，酸味及甜味達到絕妙的平衡」。價格則是設定在10萬元起跳。

據了解，多款iPhone手機重量都小於165公克，也就是說這顆巨無霸草莓比iPhone還要重，最接近的則為iPhone 12的162公克。

另因美國職棒大聯盟（MLB）的大谷翔平轉隊到道奇隊，農園也特別推出外觀像棒球手套的奇特形狀草莓；一般的草莓定價則是在500日圓至2,000日圓（約新台幣106元至423元）左右。

從民眾在社群分享的照片可以看到，奧田農園販售的特大號美人姬還有136.6公克、116.5公克的擺在架上，並寫有「限定 1粒 特大10萬～ 奇蹟的草莓」；另有1顆85公克、售價5萬（約新台幣1.06萬元）起的草莓。

▲特大號美人姬、大谷手套草莓都在架上。（翻攝自島塚 好宏臉書）

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