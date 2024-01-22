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社會 社會焦點 保障人權

長榮機師取得罷工權！僅10票不同意　機師工會：不排除春節期間發動

記者楊淑媛、陳韻如／桃園報導

機師工會爭取長榮航空對機師調薪2成、調整外站津貼，指控資方違法聘用外籍機師，發起罷工投票。投票結果於今(22日)揭曉，機師工會於工會辦公室針對長榮分會與長榮航空公司間勞資爭議之罷工投票正式進行開票，而結果出爐，長榮分會有高達85%左右長榮機師同意授權由工會發動合法罷工；而全體會員也達65%同意發動本次對長榮航空的爭議行為。

▲▼ 長榮罷工投票開票 。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲長榮罷工投票，工會全體會員有超過65%同意罷工。（圖／記者楊淑媛翻攝）

機師工會於今（22）日上午九點，於工會辦公室針對長榮分會與長榮航空公司間勞資爭議之罷工投票正式進行開票，在主管機關－桃園市勞動局代表與工會律師的見證下，開票結果工會長榮分會順利取得合法罷工權。根據統計，會員1398人，其中910人領票，開票結果900票同意、10票不同意，取得罷工權。

機師工會於開票結束後發布新聞稿表示，此次投票，長榮分會有高達85%左右長榮機師同意授權由工會發動合法罷工，展現高度的決心；而全體會員也達65%同意發動本次對長榮航空的爭議行為。由於至今為止，即便中央與地方各主管機關（包含交通部、勞動部與桃園市政府）積極地居間聯繫，然而，長榮航空資方仍然未針對工會的罷工訴求，提出任何實質對案以聚焦進行協商。因此，工會別無選擇將朝春節前後正式啟動罷工行動規劃。

▲▼ 長榮罷工投票開票 。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲▼ 長榮罷工投票開票 。（圖／記者楊淑媛翻攝）

工會除了將維持日前所承諾的最晚將於發動罷工的24小時前提前預告，以免搭乘受影響航班的旅客前往機場撲空以外，也補充說明，由於工會長榮分會會員中，屬於長程機隊（即執勤往返美國、加拿大與歐洲各主要航站的客機）飛行員比例相對高達75%，因此，倘若罷工啟動，春節期間預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市，包括美國的洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓；加拿大的多倫多、溫哥華，以及歐洲的巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、慕尼黑、米蘭等各機場的旅客，受到影響的可能性將會更大，建議宜提前準備其他備案。

機師工會再次重申，啟動罷工絕對是工會最不願意、也是最不得已的選擇，事實上，工會自2023年2月起於桃園市政府勞動局所召開與長榮航空公司資方進行的勞資爭議調解至今，對於工會所提出的訴求，工會以最大善意等待長榮航空資方回應長達近一年時間，然而直至今日，長榮航空依舊未提出任何對案以進行實質協商。

此外，針對主管機關（勞動部與桃園市勞動局）對長榮航空違法仲介與違法聘用外籍機師認定與裁罰，長榮航空同樣不予理會、甚至日前更對外表示將對主管機關處分進行訴訟，凡此種種，皆讓工會感到似乎已無任何其他的選擇。

▲▼ 長榮罷工投票開票 。（圖／記者楊淑媛翻攝）

機師工會強調，「工會絕非『為了罷工而罷工』！」只要長榮航空公司願意針對工會訴求提出對案，在主管機關居間協調下，與工會對等協商、共同尋求雙方共識，工會在正式宣布啟動罷工前的最後一刻，都仍然願意繼續抱持著開放協商的負責任態度！

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