51萬YTR兩周前「測評超哥日料店」！他回味：鬼門關前走一次

▲小施兩周前到超派日料店試吃。（圖／YT／小施汽車生活頻道）

記者鄺郁庭／綜合報導

Toyz自稱「美食公道伯」，昨天（20日）卻因直批超派日料店的醋飯難吃被打。就有網友提到，另一名51萬YTR兩周前開箱過超派的店，他再去回味影片時，發現該名YTR在吃的時候，超哥不僅一直盯梢，還再三確認到底好不好吃，「一直問一直問，答不對是不是人就沒了？」不禁直呼「算不算鬼門前走一次？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「小施算不算鬼門前走一次？」原來是51.8萬YTR「小施」兩周前曾貼出影片「超派!!!拖個椅子去估車被堵到?!」原PO在超哥動手毆打Toyz事件爆出後，再去回味一次影片，結果「發現蠻多小細節。」

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像是小施在吃東西的時候，就常常看到超哥在後面，看起來彷彿在盯梢，還再三向小施確認東西到底好不好吃，令原PO忍不住直呼，「一直問一直問，答不對是不是人就沒了？」

看到貼文後，底下爆出熱論，「一直問顧客好不好吃是在情緒勒索喔？」「笑死，小施差點先走一步」、「跑去看影片笑死，想躲直接被抓進去吃」、「看來超哥真的很在意餐廳風評」、「頭上全程都有個危字，笑死」、「這樣被盯著吃出來的評論真的能參考嗎？」

也有常看小施影片的網友搖頭指出，「小施圓融出名的」、「小施人設跟Toyz又不一樣，真的難吃頂多不上片，當業務的不會想得罪人」、「他安啦！業務嘴笑臉人，不會蠢到引戰」、「小施比他高，不論是身材還是態人處事的高度，他哪裡敢打？再說能開二手車行或許多少有些黑道的人脈，打下去或許隔天就被處理了，顆顆！」

值得注意的是，超哥打人事件爆出後，許多人紛紛朝聖小施的開箱影片，還留言「感謝超哥讓小施平安回家，不然沒有這麼好笑的汽車評論家了」、「這集演的拖椅子梗，居然今天真的在超甲組實際上演，小施哥真的是先知」、「不愧是社會走跳久的檳榔陳，懂得說話的藝術除了能把車賣出去，還能避免被請吃一頓拳頭。」而截至出稿為止，該支影片的觀看次數累積27萬次。