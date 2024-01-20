以色列飛彈空襲敘利亞　擊殺伊朗革命衛隊成員！住宅大樓轟成平地

▲ 大馬士革一棟住宅據報遭以色列空襲夷為平地，附近民眾圍觀。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

敘利亞官媒及安全消息人士指出，以色列20日對敘利亞首都大馬士革發動空襲，擊中一棟住宅，造成一名伊朗革命衛隊成員死亡及至少3人受傷。

親敘利亞地區聯盟的安全消息人士向《路透》透露，以色列對大馬士革發動飛彈攻擊，造成一名伊朗革命衛隊成員死亡及多人受傷。

該消息人士是與敘利亞政府及其主要盟友伊朗關係密切的組織網路一份子，稱被擊中的多層建築是由支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府的伊朗顧問使用，被以色列「精確瞄準的飛彈」完全夷為平地。

敘利亞官媒僅報導，疑似是以色列發動的空襲擊中大馬士革梅澤赫（Mazzeh）社區一棟建築，但未提供更多細節。其他當地媒體則稱，整個大馬士革都聽見爆炸聲。以色列對此則尚未發表評論。

大馬士革Al-Mowasat醫院院長阿明（Essam Al-Amin）向當地媒體Al-Watan Online表示，該院在20日的空襲後接收一具遺體，並收治3名傷者，包括一名婦女。

據報當時有巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）成員在大樓內，組織發言人事後則向《路透》表示，沒有成員因此受傷。

以色列長期持續轟炸敘利亞境內與伊朗有關的目標，但在哈瑪斯去年10月7日大規模突襲後，打擊更為致命，去年12月一次攻擊造成2名伊朗革命衛隊成員死亡，同月25日另一起攻擊更擊殺一名負責敘利亞與伊朗間軍事聯盟合作協調的高級顧問。