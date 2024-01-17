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社會 社會焦點 保障人權

46歲大叔假扮大一醫學生　騙4少女上性愛課、拍裸照

記者黃翊婷／綜合報導

台中46歲林姓男子謊稱自己是某大學醫學系大一學生，並利用這個身分在網路上與4名國、高中少女交往，還以上「性愛課程」為由，一人分飾兩角誘騙少女拍攝私密影片、裸照，甚至發生性行為。台中地檢署偵結後，依違反兒少性剝削防制條例等罪起訴林男。

▲桃園市少女配合警方誘捕張姓男子，卻在警方監控下仍遭張男性侵得逞，地院審理後判處張男8年有期徒刑。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲林男假裝成大學生，誘騙少女交往，甚至發生性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

檢方調查，林男2022年間利用IG、LINE、臉書等社群平台，將自己打造成一名就讀醫學系的大一學生，並利用這個身分結識數名就讀國、高中的少女；其中，他曾向一名15歲少女提出見面要求，還以要先學習「性愛課程」才能見面為由，謊稱已經先幫忙繳了4堂課總計1萬5000元的費用，誘騙少女赴約上課。

接著，林男一人分飾兩角，扮演起課程教師，與少女發生性行為，並將過程拍下，事後還不斷洗腦對方，聲稱情侶之間想看私密影像很正常，藉此獲取少女的信任。後來少女自行向學校輔導老師講述此事，林男的惡行才因此被揭發。

檢警進一步調查，發現林男的手機裡共有4名少女的裸照，受害者不只15歲少女一人。台中地檢署表示，林男到案之後已經坦承犯行，全案偵結，並依對14歲以上未滿16歲之女子性交罪、兒少性剝削防制條例等罪，將他起訴。

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