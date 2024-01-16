快訊／時隔116天發文！Lin bay好油被關2個月：恨自己愚昧

▲「Linbay好油」林裕紘。（圖／翻攝黃國昌YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘質疑進口蛋問題，卻涉嫌與國民黨前黨工許哲賓自導自演遭恐嚇，在10月8日雙雙遭羈押禁見。對此，林裕紘時隔116天，於16日再次在臉書上發文，坦言被關近2個月已認錯並受到懲罰，「真的要恨，我恨的是自己，恨的是自己的愚昧，不只讓自己身陷囹圄，也讓家人朋友擔心，也影響到其他人」。

林裕紘16日在個人粉專「Lin bay好油」發文，他先對影響到的人道歉，「因為我幼稚且愚蠢的行為，造成了許多的影響」，「我犯錯了，也犯法了，也受到了懲罰，關押在看守所裡面度過了將近2個月，接下來還有相關的審判的部分，對於我自導自演相關的行為，我從一開始就認罪了，我也不做其他多餘的辯駁，錯的事情就是錯的」。

林裕紘說，他在看守所被關押的日子中，有很多時間可以思考與沉澱，「當然我自己覺得自己很悲哀，都40幾歲的人了，怎麼會把自己搞到這種地步，跟其他5個人關押在一個不到2坪的小空間」，「更多的時間是疑問，問自己為什麼要做這些蠢事，把自己搞到這種地步？」

▲「Linbay好油」林裕紘。（圖／記者沈繼昌翻攝）



林裕紘指出，這件事他真的要恨，也是恨自己的愚昧，不只讓自己身陷囹圄，也讓家人朋友擔心，也影響到其他人，「退後原來是向前，在看守所的日子也讓我的想法有許多的改變，過去的我太熱衷在農業政策評論，不只花了我太多的心力，也讓我自己逐漸走偏，做出犯法的行為」。

最後，林裕紘表示，粉專「Lin bay好油」已經營9年，未來他會減少經營的時間，發文會以以農業產銷相關資訊為主，盡量避免農業政策相關的評論，「我還是會繼續從事我農產運銷的工作，我會花時間編寫一本農產運銷實務的書籍，冀望能讓實務與理論結合，能寫出讓人能快速理解農產運銷的書籍」，「最後再一次的致歉，也向那些支持我的朋友與粉絲道歉，對不起讓你們失望了」。