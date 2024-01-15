宜賓文化牆挨批「靈堂式造景」　黑白色系遠看有「殯葬風」

▲四川宜賓一面文化牆被民眾吐槽有「靈堂」的既視感。（圖／翻攝封面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川宜賓敘州區柏溪街道一面文化牆浮雕採用白色字體加黑色祥雲圖案搭配，整體風格遠看帶著「殯葬風」，像是一座大靈堂擺在街上，引起當地民眾反感。對此，敘州區委宣傳部回應稱，有這種反映，系因「審美不一樣」。

《封面新聞》報導，來到柏溪街道花園西街與梧桐街之間的連接道路，路邊是某大型企業一道長約百多米（公尺）的圍牆，採用浮雕和噴繪形式打造成一道文化牆，展示了多幅敘州區（原宜賓縣）的人文風景和原柏溪鎮的老街景圖片，呈現出歲月滄桑的效果。

一名何姓市民路過該處文化牆時發現，牆面的圖案和色彩有些不妥，遠看感覺像「靈堂」，可能是設計上的問題，也可能是時間長了色彩變化、脫落造成的，希望有關部門能予以處理。

據了解，該面文化牆用白色字體和黑色祥雲及花朵圖案為主題浮雕，包括「記憶柏溪」、「秀美柏溪」和「詩畫柏溪」等三個主題，黑白對比強烈，另有黑色祥雲及花朵圖案環繞，出現了「殯葬風」的既視感。

對於民眾反映出的意見，敘州區委宣傳部回應稱，該文化牆為10多年前打造，因時間久遠、風吹日曬等原因，原本就是懷舊風格的牆面顏色有些變化，但更有歲月滄桑感，「文化牆系某大型企業的圍牆，加上經費等種種原因，相關部門沒有對文化牆予以處理的打算，對於市民的吐槽，宣傳部認為這是由於各人審美水平和審美角度不一樣產生的差異。」