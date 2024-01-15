從QWERTY到觸控式螢幕！　揭曉手機鍵盤演進史

▲為何手機上的實體鍵盤會逐漸消失？（圖／pexels）

記者張家瑋／綜合報導

近年來，手機上的實體鍵盤逐漸消失，觸控螢幕和虛擬鍵盤成為主流。最近，一家名為Clicks的公司推出了一款iPhone專用的實體鍵盤保護殼，使iPhone瞬間化身成黑莓機，再次引起人們對實體鍵盤的關注。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜，在本集節目中就來分享手機上的鍵盤演進史。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，回顧手機鍵盤演進史。

莫娜提到，最早的QWERTY鍵盤歷史可追溯到19世紀的打字機時代，其排列順序並非按照字母表順序，此設計當初是為了防止打字過快而造成紙張卡住的情況，而黑莓機因其對商務客群的方便性，成為手機上推崇QWERTY鍵盤的代表。

在2007年至2012年間，實體鍵盤手機與觸控螢幕共存，但這時實體鍵盤多轉向側滑式。然而，在這之前雖有側滑式實體鍵盤手機，但直到MOTOROLA於2000年推出MOTO A618，是第一款沒有實體鍵盤的手機，才開啟了這個趨勢。

▲莫娜分享了手機鍵盤的進化史。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

為何手機上的實體鍵盤逐漸消失？原因可以追溯到蘋果在2007年推出的iPhone，真正的開啟了觸控螢幕時代。當時推出的iPhone使觸控螢幕的實用性更高，使得智慧型手機普及。虛擬鍵盤不僅簡化手機結構，還增加多種輸入方式，同時降低了成本，因此越來越多廠商選擇放棄實體鍵盤。

莫娜最後表示，現代手機輸入方法多樣，包括手寫、語音轉文字等。雖然語音輸入速度更快，但可能受到資料庫誤差和個人講話清晰度的影響。鍵盤在輸入過程中同步思考，提供更完整的表達方式，因此應該不會被淘汰。手機科技的演進不斷滿足人們多元的使用需求，無論是觸控螢幕還是實體鍵盤，都是科技不斷前進的一部分。