張誌家今告別式！昔隊友穿「背號99」紀念T到場　淚送最後一程

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

前職棒球星張誌家元旦驚傳猝逝大陸深圳，家屬接噩耗悲赴大陸見他最後一面，並於遺體火化後將他帶回家鄉。張誌家告別式今(12日)上午舉行，昔日同學、隊友今都穿著其世界杯代表作背號99號的紀念T到場，送張誌家走完人生最後一程。

▲張誌家今告別式，好友昔日隊友穿上背號99紀念T到場送別。（圖／記者白珈陽攝）

▲奠儀桌上擺放著他過去打球的英姿照。（圖／記者白珈陽攝）

張誌家2023年跨年夜當天與妻子通完電話後便反常失聯，家屬緊急聯繫大陸當地友人前去張誌家住處查看，卻發現他已明顯死亡。家屬得知消息後，悲赴大陸見他最後一面，隨後火化遺體帶回台灣。

張誌家生前毀譽參半，曾在2001年帶領中華隊在經典賽完封日本，但也涉入簽賭案被棒球界封殺，也因此家屬在對於要不要辦告別式時一度相當猶豫，但張誌家友人表示，無論如何都應讓他們來看看他，想送他最後一程。

▲▼好友昔日隊友穿上背號99紀念T到場送別。（圖／記者白珈陽攝）

張誌家告別式於今日舉行，現場奠儀桌上擺放了許多他過去打球時的英姿照，而其力行國小、穀保家商的同學，以及昔日的隊友全都穿上印有他世界杯代表作背號99號的紀念T，來送張誌家走完人生的最後一程。