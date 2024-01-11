蘇貞昌：台灣不是沒給國民黨機會　成績清楚「難道要回馬赤字時代？」

▲111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，前行政院院長蘇貞昌致詞 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（11日）晚間在總統府前舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」大型造勢活動，現場已湧入破12萬支持者，前行政院長蘇貞昌致詞時表示，台灣公平選舉、不是沒有給過國民黨機會，是先有8年馬英九執政，才有後來8年蔡英文，馬英九年年紅字、蔡英文年年有餘，成績這麼清楚，難道要回到國民黨執政年年紅字嗎？

對於馬英九日前呼籲相信習近平，蘇貞昌致詞時表示，現在國民黨說要接受九二共識，習近平已經定調是一國兩制，馬英九還要我們相信習近平，看看香港能跑的都跑了，黎智英已經被關在黑牢裡三年多，還不夠嗎？ 看看新疆1百萬人關在再教育營裡，還要我們相信習近平？

蘇貞昌指出，國民黨說民進黨執政中華民國就會不見，蔡英文已經執政8年，中華民國沒有不見也沒有戰爭，國民黨說民進黨執政外資會撤離，但反而是台商從中國出來投資台灣2兆、外商投資台灣2兆3千億，這些大公司都經過風險評估，難道他們是傻瓜嗎？會拿自己的錢開玩笑嗎？

蘇貞昌質疑，為何只有國民黨唱衰台灣？外資都看好台灣，且台灣不是只有外資，蔡英文剛上任時股市8千點、現在已經兩倍，因為台灣穩定、經濟成績大好，蔡英文說要投資台灣、照顧地方，國民黨不樂見，丟水球撒麵粉硬要擋前瞻預算，幸好國會過半才能通過，也才有軌道建設跟捷運、從學校操場到地方停車場。

而前苗栗縣長徐耀昌昨也發出長文感嘆，真正照顧苗栗、幫助苗栗財政的是自己一直對抗的民進黨，蘇貞昌表示，連苗栗縣長、60年的國民黨員都感嘆，說真正照顧苗栗的反而是過去一直反對的民進黨，民進黨才是真正照顧地方，反而國民黨說要重啟服貿，讓中國商家來台灣開洗衣店、美容院、理髮廳、貨運行等等 台灣百工百業還能活嗎？

蘇貞昌直言，台灣公平選舉，不是沒有給國民黨機會，是先有8年馬英九執政，才有後來8年蔡英文，現在成績這麼清楚；2008年馬英九上任就年年紅字，2016年蔡英文執政年年有餘，難道要回到國民黨執政年年紅字嗎？

蘇貞昌批評，國民黨自己做不好，看人扛擔還嫌姿勢壞，民進黨堅持價值守護本土，在國民黨一黨專政時，民進黨衝破黨禁、從無黨到有黨到能夠選總統，台灣民主亞洲第一，民進黨堅持每個人有追求幸福權利，國民黨說通過同婚會絕子絕孫，請問4年過去了，絕子絕孫了嗎？

蘇貞昌坦言，8年來民進黨不是1百分，但很努力、始終沒有放棄，蔡英文就要畢業，把鑰匙交給賴清德跟蕭美琴，大家都在車上一起走過來，讓台灣繼續走下去，選對的人走對的路，讓台灣繼續大進步。