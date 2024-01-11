低溫防心血管疾病猝發！泡湯忌冷熱交替　醫師：年輕人也要當心

▲▼醫師表示，平時就要注意保暖並處於恆溫環境，以免溫差過大，使血管適應不及。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日氣溫驟降、早晚溫差大，醫師建議民眾隨時做好保暖，嚴防心血管疾病猝發，除長者及有三高病史等高風險族群需注意外，隨著心肌梗塞年輕化，年輕人也應當心。門諾醫院心臟血管內科陳翰興醫師說，若出現胸痛、上腹痛、呼吸喘或冒冷汗等症狀，務必儘速就醫。





急性心肌梗塞常讓人猝不及防，近年發生多起年輕名人因心血管出問題猝死，衛福部國健署還特別提醒，心血管疾病有年輕化趨勢，維持健康生活型態，才能愛護自己的心，尤其在忽冷忽熱的天氣中，更容易增加猝發風險，不可不慎。



陳翰興表示，由於飲食西化，年輕族群多半傾向精緻或高油脂食物，加上生活習慣不佳，容易有三高問題，導致心血管硬化、出現斑塊，若受到壓力、溫差劇烈變化，斑塊剝落恐會堵塞血管，呼籲平時養成健康飲食並適度運動，40歲後也要定期健檢，了解自己是否有三高等慢性病。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲出現胸痛、上腹痛、呼吸喘或冒冷汗等症狀，務必盡速就醫。



醫師說，低溫加上溫差大，容易造成血管劇烈收縮，導致血壓上升，若血管內不健康的斑塊裂解，可能就會誘發心血管疾病、心肌梗塞或中風發作的機會，因此為避免增加猝死風險，平時就要注意保暖並處於恆溫環境，以免溫差過大，使血管適應不及。

▲醫師建議泡湯應避免「冷熱泉交替」，過度刺激心臟血管。



另外，部分民眾天冷也會選擇泡湯或沖洗熱水澡暖身。陳翰興建議，泡湯應避免「冷熱泉交替」，過度刺激心臟血管，水位也不要超過心臟，每次約泡10分鐘就要起身休息，水溫則不宜過高，有高血壓或心臟疾病患者，不建議泡湯，以足浴替代。民眾在家洗澡，則是避免浴室內外溫差過大，擦乾身體著裝後再走出浴室，降低血管因溫差波動的不正常收縮。



醫師呼籲，民眾若出現突發性胸悶、胸痛、心悸、心絞痛、喘不過氣或冒冷汗等心臟病症狀，以及嘴歪、流口水、半身無力等中風症狀，就應盡速就醫，把握黃金治療期；平時階段性出現胸悶、易喘、背痛、頭暈等症狀，也應警覺並就醫檢查找出病因，切勿症狀緩解而輕忽嚴重性，心血管疾病其實只要提早發現、積極治療，多半能穩定控制，預後狀況良好。