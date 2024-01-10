兒臉遭同學抓傷！父怒告4歲童「一定讓你留下紀錄」...結局曝光

▲2名幼兒園男童搶手錶引發爭執，導致雙方父母互告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

台北某全美語幼兒園2名4歲男童因搶手錶引發爭執，過程男童小寶（化名）抓傷另一名男童小文（化名）的臉。小文爸爸看到兒子破相，對小寶怒吼「我絕對要告你」、「Are you deaf？」和小寶父母互告鬧上法院。全案審理後，法官認為小寶抓傷小文，判他父母要連帶賠償醫藥費和精神撫慰金共1萬6840元，而小文爸怒斥小寶造成陰影，也要賠6千元撫慰金。全案定讞。

判決指出，幼兒園中班男童小寶坐在家長接送區，和一群學童等爸媽接回家時，將手錶拿給旁邊的同學看，同學又傳給另一男童小文，小寶見狀想取回手表，卻遭小文拒絕，小寶搶手表時抓到小文臉頰，小文摀臉怒揮小寶頭部一拳，但只打到帽沿，反遭小寶回擊臉頰，造成他臉部掛彩。

小文的父親來接兒子時得知兩人衝突，看到小文臉部破相又哭個不停，怒對小寶吼「我絕對要告你」、「我一定要讓你留下紀錄」，見小寶眼眶含淚，嚇到不敢回答，文父更怒，繼續質問他「Are you deaf？」長達10到20分鐘。文父認為校方也未妥善處理學童間的霸凌，將小文、小文父母、幼兒園告上法院，連帶求償100萬和醫藥費1840元，再賠他和妻子各20萬元精神撫慰金。

一審法官認為，小寶才4歲，無法認知「以力取回物品」可能傷害他人，在取回手錶後還揮打小文的臉，造成小文「臉部5處表淺性撕裂傷、就診2次」，判小寶父母應賠償醫藥費1840元和撫慰金1萬5千元。而文爸和該幼兒園屬於短期補習班課程契約，並非提供托育服務，判幼兒園免賠。小寶父母再上訴被駁回確定。

小寶父母不滿事發後立即聯絡小文母親道歉，文父卻在隔天接送小文到校時，拿著兒子受傷的照片向其他家長表示「小寶是一個有攻擊性的小孩，要注意小孩與小寶的互動」，不僅貶抑小寶名譽，還讓其他家長認為他們放任小寶攻擊同學，也提告向文父求償共20萬元。

一審法官認為，文父說「我絕對要告你」，僅表達要提起訴訟的意思，「Are you deaf」則是見小寶不回答的情緒用語，並非有意詆毀小寶，且小寶抓傷小文是事實，所以文爸主觀認為「小寶有暴力傾向」，僅是表達自己的見解，判文爸免賠。

小寶父母又上訴，二審法官認為，小寶年僅4歲，缺乏自我防衛能力，在沒有父母陪同時，遭成年男性文父逼近且大聲質問、怒斥10到20分鐘，不只學校員工都受到驚嚇，連文母都試圖想制止丈夫，可見文父已為非合理的情緒發洩，更讓4歲童產生恐懼，影響身心，判他要賠小寶6千元精神撫慰金。全案定讞。