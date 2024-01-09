越南蘇22墜毀！飛行員跳傘逃生　民眾「遭殘骸擊中」大量出血

▲ 越南一架Su-22訓練中墜毀。（圖／翻攝自vnexpress）

文／中央社

越南一架蘇22（Su-22）戰鬥機今天在訓練時，上午11時許在中部廣南省墜機，飛行員跳傘成功。事故未造成人員死亡，但一名居民被殘骸擊中大量出血，正在醫院急救。

越南電視台（VTV）報導，墜機發生在今天上午11時15分，地點在越南中部的廣南省（Quang Nam）。這架蘇22隸屬越南人民軍防空空軍第372師，駐紮在峴港（Da Nang），飛行員是1988年出生的大尉杜進德（Do Tien Duc）。

報導說，初步研判墜機原因為飛機失控。

網路媒體越南快訊（VnExpress）指出，一名目擊者表示，當時他正在菜園裡忙，接著聽到飛機聲音，並看到飛機從海上飛過，後面還有一道長長的濃煙，幾秒後就看到飛行員跳傘。

事故導致一戶民宅部分損壞，37歲的屋主阮清國（Nguyen Thanh Quoc）表示，家人們在家看電視的時候突然聽到爆炸聲響，一些瓦片接著從屋頂上掉落。

阮清國說，全家從家裡逃出來，看見自家屋頂部分倒塌，一架飛機墜落在距離家10公尺的空地上，飛機殘骸四散各處。

54歲的居民阮清雄（Nguyen Thanh Hung）當時正在菜園裡除草，不幸被飛機殘骸擊中，因大量出血送往醫院救治。

越南人民軍防空空軍第372師副師長段世山（Doan The Son）表示，偵測到飛機出現問題後，飛行員將飛機飛到安全的區域跳傘。段世山說，事故未導致任何人死亡。

從事故現場可看到，飛機的機頭與機尾斷成兩截，散落距離約200公尺。

越南一年前也有一架蘇22墜機。2023年1月31日，越南人民軍防空空軍第371師921團飛行員陳玉維（Tran Ngoc Duy）駕駛蘇22進行訓練飛行。飛機在降落時出問題，陳玉維被命令跳傘，卻試圖拯救飛機，飛機隨後墜毀，陳玉維身亡。（編輯：郭中翰）