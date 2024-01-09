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好市多排骨驚藏刀片！業者回應：將釐清異物來源

▲▼網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文提到排骨藏刀片驚魂事件。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文提到排骨藏刀片驚魂事件。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多(Costco)又爆食安問題！一名網友在臉書社團PO文表示，在好市多買了一份豬肋脇排，沒想到發生連續2塊排骨都藏刀片的驚魂事件，讓她又氣又驚恐的發文並聯繫客服。對此，好市多回應，該會員已聯繫表示「沒有人員受傷」，好市多也將派員向會員取回商品，進一步釐清異物的來源。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文表示，在好市多買了一份豬肋脇排，煮了一鍋蘿蔔排骨湯，想讓小孩可以享受一下家的味道；沒想到小孩大叫「媽媽，排骨有刀片！」她不敢置信察看，一塊金屬硬生生的插在骨頭上，「真的震驚到不行！」

該名媽媽原先還安撫，「可能是失誤！難免都會這樣！沒關係！小心一點」，不過小孩也說「可是刀片很利耶！我舌頭被刺到了！」這時小孩舀第二碗湯，吃了第二塊排骨，驚覺又有刀片，而且「越來越大片」。

她氣憤寫道，女兒已經10歲，警覺性很強，但「連續兩塊排骨、連續兩片刀片，我真心火氣很大！真的無法想像如果家裡有小小孩的家庭讓小孩入口這種刀片排骨會發生什麼事？」

▲▼網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文提到排骨藏刀片驚魂事件。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友在臉書社團PO文。提到排骨藏刀片驚魂事件。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

好市多初步表示，關於豬肋排事件，會員於昨（8）日晚間聯繫客服反應，並且表示沒有人員受傷，好市多也將派員向會員取回商品，進一步釐清異物的來源。

好市多表示，由於商品為廠商切塊、包裝後送至賣場販售，初步判斷，骨頭上的異物可能來自鋸骨機的鋸條，但檢視廠商所提供之保養維修檢查表，尚未發現有鋸條設備損壞的狀況；由於商品已開封且經過冷凍保存，將與會員聯繫取得實際異物進行檢視及進一步查證。

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