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只喝全糖！手搖飲店員曝「人都怪怪的」　他崩潰：講到有點怕

▲手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／林世文記者攝）

▲原PO只喝全糖飲料。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「沒有人喝全糖飲料嗎？」一名網友困惑直呼，以前最甜喝過12分糖的手搖飲，後來才降回全糖，豈料弟弟情侶倆得知後，直呼在飲料店上班，觀察過來買全糖的人都怪怪的。一番話驚呆原PO，「被他講到我有點怕！」文章引發網友熱議。

一名網友在Dcard表示，某天聊到他飲料都喝全糖的話題時，弟弟情侶倆都露肉出不可置信的表情，而弟弟就在飲料店打工，直言「觀察過來買全糖的人都怪怪的。」聽完後，原PO驚呼「他是怎麼描述的我忘了，被他講到我有點怕！」

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原PO自曝，以前喝手搖飲甚至點名要12分甜，一陣子沒喝後，才降回全糖，「我真的很難減糖欸...加冰塊也不是為了讓糖變淡，只是根據天氣選擇要多冰。」

對此，原PO納悶求問大家，「喝全糖很奇怪嗎？不全糖喝就感覺少了一點，最怕的就是很澀的味道，整個牙齒都不舒服。」

文章曝光後，不少螞蟻人笑回，「我也是全糖派的，人生那麼苦喝東西就要喝甜一點的」、「既然要喝，就喝全糖，不然喝水就好」、「曾經全糖路過，花了十年變微糖，真的不能再減了」、「我看到朋友點全糖嚇一跳，連我這種算滿常喝飲料的都點微糖」。

也有網友直呼，「糖會讓皮膚老化+身體發炎+變胖+心情起伏大，想到這些就不想吃太多了，雖然喜歡，但我戒糖了，戒糖精神體態差很多喔」、「小時候都無法理解無糖，現在無糖最讚，現在喝超過三分糖 喉嚨會感覺有痰」、「小心糖尿病」、「糖是便宜的毒品」。

家醫科醫師李唐越在節目《醫師好辣》指出，吃糖後大腦會有上癮的感覺，使人興奮，不吃精神就會變差，導致越吃越多、停不下來。

李唐越也分享診間案例，一名媽媽陪同讀高一的兒子來看診，走進診間時，他面容非常蒼老「兩人看起來不像母子」，媽媽描述孩子從小就患有異位性皮膚炎，近期反覆發作，全身癢爆狂抓睡不著，體重比國中時期發胖10公斤，肚子大到藏不住。

原來弟弟每天放學就買一杯全糖手搖飲，天真地以為花一樣的錢「買全糖比較划算」，豈料一喝上癮一路喝到高一，體重也跟著失控飆升。經過腹部超音波檢查發現，他不但患有重度脂肪肝，抽血有高三酸甘油酯血症問題、肝功能異常，就連血糖也出現變化。

李唐越表示，糖就像一種毒藥，要戒除，並非一時之間就能捨棄，需透過循序漸進的方式，從一開始的全糖，慢慢減為半糖、微糖、再到無糖，最終成功戒掉愛喝全糖手搖飲的習慣。所幸該名患者最後藉由藥物治療與飲食控制下成功剷肉，膚況也日漸獲得改善，最重要的是他不再嗜糖了。

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