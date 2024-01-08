中斷近3年　馬祖黃岐「小額貿易航線」復航

▲往來馬祖與黃岐的小額貿易航線。（圖／翻攝福州日報）



記者蔡紹堅／綜合報導

馬祖與連江黃岐的小額貿易航線中斷近3年後，終於正式復航。根據《新華社》報導，6日下午，滿載貨物的馬祖商船「承豐號」緩緩靠泊在福建省連江縣黃岐對台小額貿易專用碼頭，標誌著黃岐對台小額貿易航線正式復航。

「承豐號」所載貨物重約5.8噸，主要為台企工廠零配件、輔料及生活用品，將運往福州、上海、深圳等地。首次通過黃岐對台小額貿易航線來到大陸的船長曹子平表示，「通關快速順利，這條航線往返僅需兩小時，半天內就能完成運輸任務。」

報導提到，「支持福建建設兩岸融合發展示範區」10項出入境政策措施於2024年1月1日正式實施，進一步優化往來閩台船舶進出港邊檢手續程序，推出往來閩台船舶（包括台灣漁船、小額貿易商船）進出港邊檢手續網上預報預檢，提供24小時邊檢通關保障。

連江源本盛物流發展有限公司負責人楊孝旺表示，目前黃岐對台小額貿易航線暫定一週兩至三航次，未來會根據往來貨物量情況適時調整班次。

報導還指出，黃岐港自2008年重新啓動對台小額貿易以來，「黃岐—馬祖」航線憑借航程短、航線穩定等優勢，成為台商自用急用物品運輸的重要途徑。截至目前共往返貨輪3549航次，進口貿易量4.4萬噸。