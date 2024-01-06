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3寶媽又懷孕！產檢被診斷死胎「只能流產」　1個月後奇蹟出現

3寶媽又懷孕…產檢被診斷死胎「只能流產」　1個月後奇蹟出現了

▲馬來西亞一名孕婦產檢被告知是死胎，第4周檢查結果卻出乎意料。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名懷過3胎的女子，近來懷上第4胎，但產檢時被3名醫生告知胎兒沒有心跳且胚胎萎縮，只能等待自然流產，於是她開始嘗試各種傳統藥草，試圖讓胚胎排出，沒想到在第4周產檢時，發現寶寶還有生命跡象，讓她喜極而泣。

女子札希拉（Nurzahiella）去年12月29日在TikTok平台PO影片，透露已經有3個孩子的她，如今又懷孕了，但產檢時卻偵測不到胎兒的心跳，「這是我第一次遇到這種情況」。

札希拉描述，第1周產檢時，醫生表示胚胎還沒顯示，但屬於正常情況；第2周產檢時，醫生透露胎兒的心臟已經99%停止跳動，無法繼續懷孕；第3次檢查，醫生仍告知同樣的情況，並指胚胎已經萎縮，只能等它墜落排出體外。

3寶媽又懷孕…產檢被診斷死胎「只能流產」　1個月後奇蹟出現了

▲札希拉和老公都不敢相信。（圖／翻攝自nurzahiella TikTok）

札希拉指出，3次產檢都是不同醫生，因為怕痛她不敢去醫院，於是自己用各種傳統草藥，嘗試排出死亡的胎兒，卻遲遲沒有出現流血或其他流產跡象，結果第4周產檢結果超意外，因為醫生告知胎兒還活著，有手有腳也有心跳，讓她和老公不敢相信，直呼「真是個奇蹟！」

影片曝光後，掀起一番討論，網友紛紛留言，「願媽媽和寶寶都健康…這個寶寶很堅強」、「我希望妳和寶寶都平安，直到生產結束」、「恭喜，願寶寶堅強，媽媽也堅強」、「上帝保佑妳」。

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