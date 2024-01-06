再傳陸資招待旅遊！統促黨屏東分會攬鄉民赴陸爽玩　2幹部羈押禁見

記者陳崑福／屏東報導

日前才傳出中華統一促進黨中央委員林國信等人，涉嫌接受陸資招待旅遊等案，未料屏東也傳出相同案件。統促黨屏東分會2023年9月起招待了20多名鄉親到大陸湖南、山西等地旅遊，且團費均由國台辦資助，鼓吹「兩岸一家親」、「九二共識」等言論，屏東分會張姓會長等人涉嫌違反《選罷法》、《反滲透法》遭羈押禁見。

▲主任檢察官陳靜慧。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東地檢署日前接獲情資，指出統促黨屏東分會張姓會長、黃姓總幹事涉嫌招攬他人赴陸旅遊接受招待，疑有介選情事，因此立即組成專案小組偵辦。

專案小組調查蒐證後，於4日持搜索票至張男、黃男等人之住處執行搜索，並傳喚2人及受招募前往大陸旅遊的民眾共20餘人到案說明，查出張、黃2人分別於2023年9月、10月間，受大陸國台辦所屬地區台辦官員所託，招募在地鄉民前往湖南、山西接受落地招待，食、宿、交通、旅遊參訪等行程費用均由大陸政府資助。

行程中，台辦人員也到場參與，鼓吹「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等言論；張、黃2人更疑似受到國台辦實質掌控的組織資助，在同年12月23日於統促黨屏東分會社員大會上，公開發表支持特定總統、立法委員候選人及特定政黨之言論，涉犯選罷法、反滲透法、公職公職人員選舉罷免法

經檢察官訊問後，認張、黃2人犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，因此於5日凌晨向屏東地院聲請羈押禁見，而屏東地院召開羈押庭後，裁定2人羈押禁見。