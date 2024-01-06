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小姑逼拿錢養婆婆「1萬是小錢吧？」　人妻開大絕：磕頭給一張千鈔

▲▼婆媳,親戚,潤餅,母女,婆婆,媳婦,大姑,小姑。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

夫妻結婚之後，有替對方養家的必要嗎？一名人妻透露，娘家經濟狀況算是小康，但先前都沒有告知婆家人，未料近日小姑得知後，竟一直要求她拿錢幫忙養婆婆，還說「1萬塊對你來說是小錢吧？」她當場氣得掏出10萬，嗆說「你跪下來給我磕一個頭，我給你一張千鈔要不要？」對方的臉瞬間變得超難看。

原PO在Dcard發文表示，娘家算是小康家庭，父母靠自己創業，月收約20萬左右，婆家則都靠老公和小姑賺錢，婆婆和公公離婚後就沒有工作了。由於她認為自身和娘家的經濟狀況應該分開，所以沒有和老公提到此事，直到日前大缺工回家幫忙，對方才知道她娘家經濟狀況不錯，也進而傳到婆婆和小姑耳裡，孰料小姑竟開始找麻煩。

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原PO透露，老公每個月給1.5萬元孝親費、小姑則是1萬元，但自從小姑知道她家還算有錢之後，每次都會當著她的面說「有錢也不會幫老公家分擔一點」等，有時候還會直接和老公再拿7、8000元。

不過小姑被拒絕幾次後就開始暴走，某次趁著原PO老公不在家，大罵原PO說「你有錢為什麼不願意花在老公身上？讓他多拿點錢回家不好嗎？你覺得我過得很好嗎？都結婚一家人了還那麼小氣哦，不知道我哥到底看上你什麼欸，1萬塊對你來說是小錢吧？」甚至還直接翻白眼。

原PO聽到後不打算繼續忍氣吞聲，剛好身上有10萬元現金，於是氣得回嗆「你跪下來給我磕一個頭我給你一張，這邊有100張，你要不要？你磕10個頭，你媽就有1萬塊了耶，現在是誰不想養家？」小姑聽到臉色瞬間變得難看，還和原PO老公告狀，幸好老公知道狀況，所以沒有多加責備，但讓她困擾的是，有什麼方法可以讓小姑不要再來找麻煩？

▲▼現金,台幣,紙鈔,錢,大鈔,投資,存錢,理財,鈔票,。（圖／記者賴亭羽攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

不少人看到後表示，「假裝外面欠債，最好讓她看到單據之類的，反過來跟她借錢死纏爛打，以後看到你就跑」、「碰到這樣的夫家，如果你還不搬家，就真的是作死自己」、「她哥是賣給你嗎？手也伸太長太不要臉了，但是婆婆都沒反應嗎？還是在背後默許？」「自己爸媽自己養很合理呀？都什麼年代了誰跟她嫁過去怎樣了？」「跟你老公好好說明，你真的很不喜歡他妹這樣，請他好好擋住，自己的家人自己扛。順便看看你老公的擔當，要是他無法做到或請你忍耐，嗯…你懂的」。

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