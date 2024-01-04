快訊／日本石川強震外交部捐逾1299萬元　衛福部5日起開賑災專戶

▲外交部今天上午舉行「支援能登半島震災，為日本加油祈福」記者會。（圖／翻攝自外交部直播，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

日本石川縣能登地區於1月1日下午發生芮氏規模7.6強震，造成多處道路斷裂、機場關閉及聯外道路中斷。外交部與衛福部今（4日）宣布將開設「日本能登半島賑災專案」，國內外民眾明（5日）起至19日，可捐款至衛福部賑災專戶，同時，政府將捐贈6000萬日圓（約新台幣1299萬元）賑濟災民，這筆資金將用於協助日本政府救援、災後重建工作，期盼能夠幫助受災民眾早日走出困境，恢復正常生活。

外交部今天上午舉行「支援能登半島震災，為日本加油祈福」記者會，外交部長吳釗燮與衛福部長薛瑞元與會。

▲政院成立日本能登半島賑災專案，衛福部賑災專戶5日起開放募款。（圖／衛福部提供）

吳釗燮會中說明，相信許多國人同胞跟自己一樣，在得知地震消息時，心都糾結在一起，正副總統蔡英文、賴清德不僅立即發文表示對日本人民的慰問，也在第一時間請自己跟駐台代表片山和之轉達關心，在此僅代表台灣人民和政府，再一次向日本受災民眾表達深切的哀悼和慰問。

吳釗燮表示，台灣和日本的關係緊密，日本一直是台灣人民最喜歡的國家，兩國人民間的感情非常深厚，一位日本政界的朋友曾經說過，台灣和日本不能說是朋友，而應該說是親密如家人，這些年來，台灣和日本總是在最需要幫助的時刻，及時伸出援手，的確就像親密的家人一樣。

吳釗燮談及，每次當災難發生的時候，台灣和日本始終都是感同身受，總是第一時間想到對方，雙方政府和人民一定都會互相聲援，像在台南和花蓮地震，日本在第一時間就派遣救難專家前來協助搜救，當全球受到Covid疫情，日本也在台灣最需要的時候，捐贈了420萬劑的疫苗，日本對台灣友好，「我們會把這個一直留在我們心中」。

吳釗燮說，台灣人都很尊敬的日本前首相安倍晉三與許多日本朋友經常說，台灣有事，日本有事，讓台灣人民都感動不已，「現在，我想告訴大家，日本有事，就是台灣有事，台灣人民現在就是輪到我們展現愛心的時候，也請日本朋友接受台灣人民的一點點心意，讓善的循環能夠繼續延續下去」。

吳釗燮表示，這次能登半島發生地震後，台灣人民希望幫助日本的聲音不斷湧現，為了響應民眾期盼，行政院責成衛生福利部開設賑災帳戶，提供國內外民眾捐款，在這邊要特別感謝薛瑞元的協助，在很短期間內立刻完成專戶的設立，另外，他也要同時宣布，外交部代表政府將捐贈6000萬日圓賑濟災民，這筆資金將用於協助日本政府救援、災後重建工作，期盼能夠幫助受災民眾早日走出困境，恢復正常生活。

吳釗燮補充，外交部會請駐日代表處與相關單位持續保持密切聯繫，隨時準備提供進一步的協助與協調後續民間善款的捐贈事宜，最後再次向受災民眾表達台灣的關懷和支持，祝願不幸罹難的人都能夠安息，傷者能夠早日康復，台灣將繼續為災民祈福，日本加油。