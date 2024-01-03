貴婦奈奈一家捲10億逃海外　公公欠稅7130萬...檢舉獎金最高103萬

▲貴婦奈奈(左)的公公黃立雄(右)是台大婦產科前名醫黃立雄。（組合圖／翻攝臉書、杏立博全網站）

記者黃宥寧、劉人豪／台北報導



網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）和丈夫黃博健合開醫美診所，2018年卻爆出她和丈夫、公公黃立雄，向多家廠商詐騙且惡性倒閉，捲走近10億元逃往加拿大神隱，遭法務部調查局列入外逃通緝名單迄今。而黃立雄因欠稅7130萬9322元被列法務部行政執行署列「欠稅大戶」，士林分署公告，只要檢舉黃立雄確實行蹤、或提供可供執行財產資料，獎金最高各有3萬、100萬元。

貴婦奈奈從2004年於無名小站，經營「貴婦奈奈的福態日記」部落格獲得廣大人氣，成為知名部落客。她也時常分享與丈夫相差6歲姊弟戀愛情故事。夫妻倆在2011年創立杏立博全醫美診所，卻在2018年11月間突倒閉，多家廠商則出面控訴被貴婦奈奈等人以投資為由詐騙。

▲網紅「貴婦奈奈」（本名蘇陳端）與丈夫黃博健合開醫美診所卻捲款逃離台灣 ，被列入外逃通緝名單。（圖／翻攝自法務部調查局）

受害人紛紛報案，但在台北地檢署在偵查前3人就潛逃出境，因消費者與業者指控兩夫妻侵吞的金額近10億元，2019年1月8日3人被依涉嫌違犯詐欺等罪，列為通緝逃犯，可能潛逃地點為加拿大多倫多，通緝時效長達25年。

據了解，黃立雄積欠103年、104年、106年、107年度4年度的綜合所得稅及罰鍰，並欠繳健保費、違反醫療法的罰鍰，總計7130萬9322元，其中107年度的綜合所得稅，即逃亡加拿大前的欠稅就有3408萬元，另還有罰鍰3131萬元。

▲黃立雄欠稅7130萬9322元，士林分署依《獎勵檢舉作業要點》規定發出獎勵檢舉公告。（圖／翻攝自法務部調查局）

國稅局追查發現，黃立雄2017年11月出境未歸，後續移請士林分署追討，士林分署清查黃立雄名下財產，發現他在台資產所剩無幾。

根據士林分署發出的獎勵檢舉公告，只要民眾檢舉黃立雄確實行蹤，獎金3萬元，另民眾檢舉黃立雄名下可供執行的財產，依「法務部行政執行署獎勵檢舉作業要點」第8點第2款規定發給獎金，根據該作業要點規定，「關於提供義務人可供執行財產之資料者：依檢舉人所提供財產資料之線索，查獲義務人可供執行之財產，並經依法執行，致公法債權獲償金額在一千萬元以下者，按百分之五計算，如公法債權獲償金額超過一千萬元，其超額部分，按百分之二計算。但本款獎金最高以100萬元為限。」