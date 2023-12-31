2024年超想脫單！他「跨年夜告白」衝了　全場勸：千萬不要

▲原PO想在今晚跨年夜告白。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

2024年好想脫單，跨年夜是個好時機？一名男網友透露，今（31）日與一群好友出遊慶祝，而心儀妹子也有出席，由於原PO遲遲找不到時機告白，有意打算今晚吐露情意，因此想問大家贊同這作法嗎？文章曝光後，全場一致搖頭回應，「貿然告白，以後你遇到跨年內心就會被凌遲一次！」

一名男網友在Dcard表示，已經喜歡一位妹子許久了，遲遲找不到對的時機告白，久而久之拖了半年多，而這次跨年夜有跟一群朋友約出去慶祝，妹子也在其中。

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對此，原PO一股衝動想在2024年第一天脫單，但又怕碰壁，因此想問大家怎麼看呢？

文章曝光後，一票網友搖頭猛勸，「不要告白...人家對你有沒有意思你都不知道，貿然告白，以後你遇到跨年內心就會被凌遲一次」、「最好不要，失敗每年都會想到，平日變成你們專屬的節日唄」、「你們有在曖昧嗎？沒有的話，在這麼特別的日子講，對方如果不喜歡你，說實在有點掃興」、「建議不要跨年餒，失敗你會傷心」。

有網友們化身戀愛達人回應，「不是『跨年』適合告白，是『情投意合的氛圍存到爆的時候』才適合告白，很難懂？」「如果你能常常單獨約她出去，兩個人已經像情侶一樣逛街吃飯看電影，再考慮告白」。