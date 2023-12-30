愛吃生魚注意！男內視鏡檢查驚見「5條蠕蟲狂游」　恐致肝膽病變

▲男子膽道中發現5條「中華肝吸蟲」在游泳。（圖／翻攝自The New England Journal of Medicine）

圖文／CTWANT

大陸一名曾患結腸癌的70多歲男子到醫院進行內視鏡檢查，在檢查過程中，竟發現有5條扁平的蠕蟲在膽道內蠕動。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）說法，當人食用受到汙染的生魚或未煮熟的蝦類，寄生蟲幼蟲就可能進入膽管，並以膽汁為食，但由於大多數病例是無症狀的，難以察覺寄生蟲的存在，若沒有及時治療，就可能造成細菌感染、肝膽病變等併發症。

據外媒《紐約郵報》（New York Post）的報導，一項發表於《新英格蘭醫學期刊》（The New England Journal of Medicine）的研究指出，有位70多歲男子到大陸某醫院接受膽管內視鏡檢查，醫生透過口腔或皮膚插入儀器，檢查上腹部是否出現問題，發現這名有結腸癌病史的男子腸道內又出現腫瘤。

研究顯示，醫生在檢查中還發現，有5條扁平的液狀蠕蟲在男子的膽道內蠕動，幸運的是發現及時，醫生趕緊將所有寄生蟲取出，為男子開了治療此類感染的藥物，並安排男子進行癌症化療。

對此，美國疾病管制與預防中心解釋，該研究發現的寄生蟲為「中華肝吸蟲」（clonorchis sinensis，又稱華支睪吸蟲），主要分布在亞洲淡水水域，常見於未煮熟的魚和蝦類，會寄生在人類的膽管、膽囊，以膽汁為食，而由於大多數感染病例是無症狀的，患者通常並不知道寄生蟲的存在，若不及時治療，便可能導致細菌感染、黃疸、腹瀉或肝膽病變。

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