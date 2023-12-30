台中女大膽坐進警車嚇著波麗士　爸爸教的....原因超暖心

▲▼台中一名迷途女子突然大膽坐進警車，原來是爸爸教的。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前在文心南路執行守望勤務，39歲許姓女子走過警車時，突然自行打開車門，一屁股就坐進車內，異常舉動讓站在一旁的員警摸不著頭緒，員警問不出身份，只好把她載回派出所，巧的是，一進派出所，許父正在通報愛女失蹤，如今人就在眼前，驚喜萬分，原來，許女領有身心障礙手冊，會坐進車內，是爸爸再三叮嚀如果走失了，記得要找警察。

台中市警察局第四分局南屯派出所警員陳滕逸、謝昊哲，日前晚間在文心南路一家KTV前執行守望勤務，攔查可疑人車，一名許姓女子經過時，突然打開警車車門，一屁股坐進車內，嘴上喃喃自語「載我回家」，莫名舉動令員警一臉問號，於是先請許女下車再說。

許女未攜帶證件，說不出身份，僅說家住在北屯，是父親帶她來南屯區豐樂公園散心，結果父女倆竟然在公園裡走散了。

員警決定先載許女回派出所，結果一進派出所，就見到許父焦急地描述愛女長相，如今看到女兒平安歸來，欣喜地向員警握手表示感謝，開心之情溢於言表。

許父表示，女兒領有身心障礙手冊，為了照顧她，費盡苦心，近期氣溫變化劇烈，加深女兒病情，因此特意帶她外出散心透透氣，怎知在公園裡一個不留神，人就不見了。

許父平時再三教導女兒，一旦發生危險或走失，一定要記得找警察求助，員警聞訊後，終於明白許女為何會直接坐上警車，也因許女緊記在心，才讓走失記有了圓滿結局。