　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國發現新物種！長「橘色舌頭」王氏花園蜥蜴　科學家示警：不要吃

王氏花園蜥蜴。（圖／X）

▲王氏花園蜥蜴。（圖／X）

圖文／CTWANT

中國發現了1種新的爬行動物物種，被稱為王氏花園蜥蜴，牠是種小型生物，身長只有9公分，還有顯眼的橘色舌頭，據報導這種蜥蜴以蜘蛛和各種昆蟲為食。目前研究人員認為該物種並未受到威脅，因此沒有滅絕危機。

據《太陽報》報導，王氏花園蜥蜴是種新發現的鬣蜥，這個新物種的學名是Calotes　Wangi，牠的體型相當迷你，身長只有9公分，且有顯眼的橘色舌頭，據說這種蜥蜴以蜘蛛和各種昆蟲為食。

研究人員在《ZooKeys》雜誌上發表的文章中描述了這項發現，黃勇研究員表示，「從2009年到2022年，我們在華南地區進行了一系列的野外調查，並採集了一批雲斑蜥蜴物種複合體的標本，發現我們認為的雲斑蜥蜴種群分佈在華南地區各處。」

調查發現，蜥蜴晚上會趴在傾斜的灌木樹枝上，靠近樹枝睡覺。而目前研究人員認為該物種並未受到威脅，他們指出，確實有時「牠們會被當作藥用」，但「在實地調查中，我們發現牠的族群數量相對較多，所以目前該物種並未受到威脅。」

然而，在某些地區，牠們的棲息地正在被分割。因此專家也建議，各國政府應採取措施保護蜥蜴，以防止牠們被食用和用於醫療產品，同時也要更加關注爬行動物的族群變化。

延伸閱讀
割頸加害人遭起底帳號文被刪光　Dcard發聲明回應了
警告Dcard、PTT下架「割頸少年個資」被譙爆　新北地院回應了
新北國中生遭刺死！「8＋9」亂象多　警曝為何宮廟陣頭一直是治安隱憂

ET快訊
施明德病情惡化！　侯友宜集氣：盼度過難關
快訊／黃宣登記結婚　娶回經紀人女友
「3星座」一路噴錢到過年　意外頻傳大破財

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國發現新物種！蜥蜴長「橘色舌頭」　科學家示警：不要吃

解放軍：菲律賓找媒體發南海假消息　中方不會坐視

施壓五月天選前表態親中？　國台辦：路透社報導徹頭徹尾假消息

涉貪？李尚福至今下落不明　陸國防部低調避談「貪腐零容忍」

香港經濟持續低迷　耶誕電影票房「創20年新低」

30萬網美拍聖誕辣片！竟反射裸男幫拍　遭疑「出賣肉體」急關帳號

小米電動車亮相！對標特斯拉、保時捷　雷軍：要拚全球前五

李尚福是否涉案、國防部長誰接任？　中國國防部避答

陸衛健委示警：JN.1變種株可能變「國內流行株」

美簽署國防授權法「護台」　陸國防部：操控台灣問題是危險賭注

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

29歲分隊長救4人殉職！父心碎癱坐醫院嚎啕大哭

拜拜禁忌「別用右手插香」　來廟宇須知的3件事情

初戀男友張兆志離婚..劉曉憶：不意外！　回頭看當年被分手「滿渣的」

山本由伸「12年百億」入道奇　抉擇原因之一是大谷翔平

網紅4yo路上大喊「李千娜」　下秒本尊溫柔接唱《心花開》

中國發現新物種！蜥蜴長「橘色舌頭」　科學家示警：不要吃

解放軍：菲律賓找媒體發南海假消息　中方不會坐視

施壓五月天選前表態親中？　國台辦：路透社報導徹頭徹尾假消息

涉貪？李尚福至今下落不明　陸國防部低調避談「貪腐零容忍」

香港經濟持續低迷　耶誕電影票房「創20年新低」

30萬網美拍聖誕辣片！竟反射裸男幫拍　遭疑「出賣肉體」急關帳號

小米電動車亮相！對標特斯拉、保時捷　雷軍：要拚全球前五

李尚福是否涉案、國防部長誰接任？　中國國防部避答

陸衛健委示警：JN.1變種株可能變「國內流行株」

美簽署國防授權法「護台」　陸國防部：操控台灣問題是危險賭注

曾力主「學校禁查學生書包」！范雲臉書遭洗版：校園安全破口

機車猴喝酒…蹲車邊抽菸「被罰酒駕」！　警曝監視器：有移動

中國發現新物種！蜥蜴長「橘色舌頭」　科學家示警：不要吃

割喉案第4天…校外「警察、89聚集」　學生怒：做錯事的不是我們

快訊／彭政閔卸任總教練　中信兄弟有接任人選

對手遭揶揄快生小孩　許淑華拋凍卵補助政策：不要情勒年輕女性

微星充電樁打入停車場及政府標案　明年進軍亞歐及北美市場

國際火線／人如螻蟻，命如草芥　加薩地獄是如何煉成的？

博恩給5萬小費！外送員傻住「以為被整」拒絕　哽咽吐背後隱情

喝醉打翻碗盤波及留學生　5男餐廳鬥毆椅子滿天飛！

大陸熱門新聞

網美拍聖誕辣片！背景反射與裸男開房

發現新物種！蜥蜴長「橘色舌頭」　科學家示警：不要吃

施壓五月天選前表態親中？　國台辦痛批子虛烏有

男大生殺紅眼！人妻跌倒被刺死

小米電動車亮相！對標特斯拉、保時捷

解放軍：菲律賓找媒體發南海假消息

老師將婚禮辦在幼稚園！伴娘伴郎都是學生

港經濟低迷　耶誕票房創20年新低

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

涉貪？李尚福下落不明　陸國防部避談

妻買2千萬古串珠「竟不值200」　結局神反轉

小情侶躲車後愛愛以為沒人　過程全被錄

陸國防部痛批美國：操控台灣問題是危險賭注

大陸示警：JN.1變種株恐變流行株

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

恭喜！黃宣登記結婚：我們會好好珍惜

彭政閔卸任總教練　兄弟接任人選

即／網激憤灌爆臉書！「廢死聯盟」發聲

不爽被講勿停公車停靠區　男開賓士撞學生

Dcard、PTT肉搜加害者！　新北地院警告 ：即刻下架

新北2女國中生撂人互毆　警帶回14人

即／威力彩貳獎爽中2.44億　中獎彩券行曝光

LINE「2024跨年貼圖」來了！可愛4款免費下載

29歲分隊長殉職！父癱坐嚎啕大哭　弟同為消防心碎

世界最帥臉孔「亞洲第一名」姜濤

小商人槓新北地院　要租廣告車曝「乾哥」照

施明德病情惡化！　侯友宜為「民主運動巨人」集氣：盼度過難關

即／威力彩「貳獎」一注獨得2.4億

楊志良嗆吳思瑤快50沒生「絕子絕孫」　要同台的徐巧芯「快回家愛愛」

割喉案第4天！在校生曝現況怒了

更多

最夯影音

更多
史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD

史上最莫名外送訂單　42元買一個塑膠袋XDD
【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

【多吃點別客氣】霜淇淋機器突故障一擠停不下來啦！

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

張雅琴痛批割頸案兇手：誰教你的啊！　隋棠心疼發聲..伊萊媽兒子也遭校園暴力

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　李政宰.鄭雨盛.曹政奭..韓大咖都到了

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面