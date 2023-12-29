中國發現新物種！蜥蜴長「橘色舌頭」　科學家示警：不要吃

▲王氏花園蜥蜴。（圖／X）

圖文／CTWANT

中國發現了1種新的爬行動物物種，被稱為王氏花園蜥蜴，牠是種小型生物，身長只有9公分，還有顯眼的橘色舌頭，據報導這種蜥蜴以蜘蛛和各種昆蟲為食。目前研究人員認為該物種並未受到威脅，因此沒有滅絕危機。

據《太陽報》報導，王氏花園蜥蜴是種新發現的鬣蜥，這個新物種的學名是Calotes Wangi，牠的體型相當迷你，身長只有9公分，且有顯眼的橘色舌頭，據說這種蜥蜴以蜘蛛和各種昆蟲為食。

研究人員在《ZooKeys》雜誌上發表的文章中描述了這項發現，黃勇研究員表示，「從2009年到2022年，我們在華南地區進行了一系列的野外調查，並採集了一批雲斑蜥蜴物種複合體的標本，發現我們認為的雲斑蜥蜴種群分佈在華南地區各處。」

調查發現，蜥蜴晚上會趴在傾斜的灌木樹枝上，靠近樹枝睡覺。而目前研究人員認為該物種並未受到威脅，他們指出，確實有時「牠們會被當作藥用」，但「在實地調查中，我們發現牠的族群數量相對較多，所以目前該物種並未受到威脅。」

然而，在某些地區，牠們的棲息地正在被分割。因此專家也建議，各國政府應採取措施保護蜥蜴，以防止牠們被食用和用於醫療產品，同時也要更加關注爬行動物的族群變化。

延伸閱讀

▸ 割頸加害人遭起底帳號文被刪光 Dcard發聲明回應了

▸ 警告Dcard、PTT下架「割頸少年個資」被譙爆 新北地院回應了

▸ 新北國中生遭刺死！「8＋9」亂象多 警曝為何宮廟陣頭一直是治安隱憂