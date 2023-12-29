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想我了莓！甜美系主播開箱全家便利商店草莓季獨家甜點　7大限定款一次看

▲▼全家便利商店,草莓季,ET午間新聞,想我了莓。（圖／取自影片）

▲《ET午間新聞》當家主播凱翊與雅憶，特別開箱今日起開跑的全家便利商店草莓季新款甜點。（圖／截取自ET午間新聞，下同）

消費中心／綜合報導

冬天限定美食令人魂牽夢縈，天氣越冷不只吃火鍋很滿足，老饕們更愛冬季限定草莓甜點帶來的幸福感！掌握第一手美食新品情報的《ET午間新聞》當家主播凱翊與雅憶，特別開箱今日起開跑的全家便利商店草莓季新款甜點，有鬆餅、麵包、草莓大福等滿滿人氣草莓甜點，光用看得已經少女心大爆發，滋味如何呢？現在就跟著女神主播來一趟酸甜滋味的嘗鮮吧！

▲▼全家便利商店,草莓季,ET午間新聞,想我了莓。（圖／取自影片）

▲草莓優格菠蘿。

▲▼全家便利商店,草莓季,ET午間新聞,想我了莓。（圖／取自影片）

▲莓好草莓鬆餅。

大家想我了莓！全家便利商店草莓季集結線上線下超過100種草莓商品，包含草莓優格菠蘿、莓好草莓鬆餅、草莓大福、巧莓慕斯杯杯、草莓雙餡起司塔、草莓泡芙等獨家甜點，看到這麼多限定品讓雅憶忍不住搶先試吃草莓優格菠蘿，草莓風味巧克力搭配澳洲乳酪粉色菠蘿皮，菠蘿皮上還有一個粉紅色的愛心展現粉紅少女心，雅憶大讚「不只顏值高、菠蘿皮吃起來有淡淡的甜味，配上內餡吃起來酸酸甜甜胃口大開」。之前曾經開箱過濃郁茶香的抹茶口味鬆餅，兩大主播都難忘全家注重甜點細節的高水準，這次莓好草莓鬆餅選用日本上白糖跟天然紅麴粉打造出粉色的鬆餅皮，搖身一變成令人垂涎欲滴的粉紅鬆餅更令人期待，內餡有白巧克力醬、特調草莓奶油餡更是亮點，凱翊試吃後開心說「草莓香氣配上莓果微酸感，好吃又不膩口」。

▲▼全家便利商店,草莓季,ET午間新聞,想我了莓。（圖／取自影片）

▲草莓大福及草莓雙餡起司塔。

▲▼全家便利商店,草莓季,ET午間新聞,想我了莓。（圖／取自影片）

▲巧莓慕斯杯杯。

另一款去年大受歡迎的草莓大福，今年再度推出重出江湖，包入一整顆新鮮草莓，讓雅憶一口咬下忍不住露出幸福笑容，酸甜又多汁的草莓搭配軟Ｑ的大福皮及紅豆內餡，草莓控一定要手刀去買！加入一整顆草莓的甜點還有和網美店「Meat Up覓晌」聯名的巧莓慕斯杯杯，打造出超商版浮誇系甜點，凱翊吃了大讚「頂層有糖漬草莓、粉紅白玉，中間是鬆軟的巧克力蛋糕、草莓乳酪起司餡，不只顏值高、口感超豐富」，顏值高的草莓雙餡起司塔用最潮的配色打造，光看就覺得口水直流，派塔皮酥又脆配上滑順的草莓起司餡及自製草莓醬，吃起來層次感很豐富。

▲▼全家便利商店,草莓季,ET午間新聞,想我了莓。（圖／取自影片）

▲草莓泡芙。

▲▼全家便利商店,草莓季,ET午間新聞,想我了莓。（圖／取自影片）

▲粉漾草莓乳酪丹麥。

不只如此，凱翊與雅憶更搶先開箱1/3上架的2款重磅級新品草莓泡芙及粉漾草莓乳酪丹麥，其中草莓泡芙視覺感超強烈，以黑色泡芙皮搭配草莓卡士達鮮奶油，豪邁夾入整顆新鮮草莓，一口咬下直接爆餡，讓凱翊直呼「太滿足了」，雅憶特別透露「這次介紹的7款草莓甜點，除了巧莓慕斯杯杯是59元之外，其他都是50元有找的銅板價」，親民價讓滿足感爆棚。

▲▼全家便利商店,草莓季,ET午間新聞,想我了莓。（圖／取自影片）

▲「全+1商城」、「全家行動購」中還有旅禾草莓生乳泡芙、秘覓良品的天使生乳燒、美姬饅頭草莓鮮乳造型紅豆包、草莓瑞士捲等4款獨家商品。

這次全家便利商店化身「草莓甜品專賣店」，網羅麵包、甜點、零食、餅乾還有飲品，集結線上線下推出超過100種草莓商品，而且「全+1商城」、「全家行動購」中還有旅禾草莓生乳泡芙、秘覓良品的天使生乳燒、美姬饅頭草莓鮮乳造型紅豆包、草莓瑞士捲等4款獨家商品，草莓控們別錯過這場甜蜜蜜的粉紅派對！

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關鍵字：

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