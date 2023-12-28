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大陸 大陸焦點 特派現場

李尚福是否涉案、國防部長誰接任？　中國國防部避答

▲大陸國務委員兼國防部長李尚福。（圖／CFP）

▲大陸前國務委員兼國防部長李尚福。（圖／CFP）

文／中央社

前中國國務委員兼國防部長李尚福雖被免職，但行蹤及是否涉案仍然成謎，繼任人選也受到關注。中國國防部發言人吳謙今天對此不願正面回應，僅表示「注意到了你的問題，請關注我們（中國國防部）的微信及發布」。

同時，吳謙對吳燕生、劉石泉、王長青3名軍工高層被撤銷中國全國政協委員資格避答，僅表示應「詢問有關部門」。

中國國防部下午舉行12月份例行記者會，吳謙在回答法新社及日本放送協會（NHK）記者提問時，作上述簡短答覆。

▲大陸國務委員兼國防部長李尚福。（圖／CFP）

▲第十四屆人大常委會10月24日決定免去李尚福國務委員、國防部部長職務。（圖／CFP）

中國14屆全國政協第12次主席會議27日在北京召開，決定撤銷吳燕生、劉石泉、王長青的全國政協委員資格。香港星島網引述消息人士指稱，這3名軍工高層捲入中共解放軍火箭軍腐敗案，涉及軍事裝備採購，而李尚福也牽涉其中。

今年7月，共軍火箭軍傳出集體腐敗案，前火箭軍司令員李玉超被免職，還有多名火箭軍高層涉案。軍委裝備發展部也是重災區，曾任裝備發展部長的李尚福也牽涉其中，且被同時免去國務委員及國防部長二職，至今行蹤成謎。

但李尚福具體被免職的原因及是否涉及不法案件，中國官方至今仍未作出說明。

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