士林官邸旁大樓藏賭場！警逮63人查扣賭資162萬　搜出K他命

▲士林官邸旁藏賭場，北市警局督察室幫抓，逮63賭客扣162.5萬。上圖為示意照，無關本案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局督察室在4日接獲線報，在士林官邸旁的商辦暗藏天九牌賭場，警方當天凌晨4時許進入逮捕負責人以及賭客等63人，查扣賭資162.5萬以及天九牌、籌碼等賭具，甚至還搜出毒品k他命，但因北市警局督察室在士林分局轄區內查獲，最後才通知士林分局督察組前來善後，後續督察組恐遭檢討。

北市警局督察室接獲線報指出，士林官邸附近的豪華大樓暗藏天九牌賭場，且現場裝潢宛如高級會所，督察室人員4日凌晨4時許，等裡面場子「正熱」前往查緝，當場逮捕1名負責人、2名負責「清注」的人手，以及59名賭客。

據了解，現場還查扣抽頭金5萬元、現金賭資157萬5千元以及籌碼11萬5千元等賭資，且當時還發現在其中2人身上查獲k他命，共計92公克，訊後將負責人以及員工等3人依賭博罪嫌送辦，另外賭客則依照規定裁處，持毒的2人則另依毒品罪辦理。

知情人士透露，現場以豪華高級商辦大樓當作掩護，門口還有專門的保全負責管理進出人員，且為了吸引賭客，還裝潢成高級賭場。

但因士林官邸旁的賭場是被北市警局督察室查獲，事後士林分局督察組才接獲通知，所以督察組可能因此被檢討。