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士林官邸旁大樓藏賭場！警逮63人查扣賭資162萬　搜出K他命

▲蘆竹警方昨天會同霹靂特警於凌晨在南崁路某大樓攻堅查獲天九牌職業賭場，起獲賭資、賭具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲士林官邸旁藏賭場，北市警局督察室幫抓，逮63賭客扣162.5萬。上圖為示意照，無關本案。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警局督察室在4日接獲線報，在士林官邸旁的商辦暗藏天九牌賭場，警方當天凌晨4時許進入逮捕負責人以及賭客等63人，查扣賭資162.5萬以及天九牌、籌碼等賭具，甚至還搜出毒品k他命，但因北市警局督察室在士林分局轄區內查獲，最後才通知士林分局督察組前來善後，後續督察組恐遭檢討。

北市警局督察室接獲線報指出，士林官邸附近的豪華大樓暗藏天九牌賭場，且現場裝潢宛如高級會所，督察室人員4日凌晨4時許，等裡面場子「正熱」前往查緝，當場逮捕1名負責人、2名負責「清注」的人手，以及59名賭客。

據了解，現場還查扣抽頭金5萬元、現金賭資157萬5千元以及籌碼11萬5千元等賭資，且當時還發現在其中2人身上查獲k他命，共計92公克，訊後將負責人以及員工等3人依賭博罪嫌送辦，另外賭客則依照規定裁處，持毒的2人則另依毒品罪辦理。

知情人士透露，現場以豪華高級商辦大樓當作掩護，門口還有專門的保全負責管理進出人員，且為了吸引賭客，還裝潢成高級賭場。

但因士林官邸旁的賭場是被北市警局督察室查獲，事後士林分局督察組才接獲通知，所以督察組可能因此被檢討。

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