賴清德老宅被封「萬里帝寶」　黃建嘉：價值才103萬而已

▲黃建嘉今天受訪時談及萬里老宅議題。（圖／Yahoo!TV提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨副秘書長黃建嘉今（27）表示，沒有必要把民進黨總統候選人賴清德萬里老宅貼上「萬里帝寶」的標籤，它就是在萬里山上、一個偏僻的小地方的房子，29.3坪的大小何以稱為是豪宅？且根據實價登錄，那間房子的價值才新台幣103萬而已，「很多立委的車子都比這間房子還要貴」。

黃建嘉今天中午接受網路直播節目「齊有此理」專訪，他談及，藍白陣營沒東西打，只好硬要打29.3坪的萬里老宅，他進去過那間房子，室內真的很小，客廳大概擺5、6張椅子，走道只容一人，餐廳的圓桌大概只能坐6個人，所以賴清德之前請人吃飯還要限定人數，因為餐桌容納量就是這樣子。

黃建嘉表示，整個新北市政府忘記這群礦工，照道理是要讓礦工的房子在法令上可以相對完整，不應該要求人民一輩子住在「老房子」，6、70年不准補、不准整建，否則叫他們何去何從？他指出，整個新北市的轄區裡面，目前至少有3000戶還是礦區的房子，以前包括萬里、金瓜石、瑞芳、土城海山都有礦區，新北市府應該通盤檢討，這些房子應該怎麼辦？

主持人王時齊詢問，對於萬里老宅被冠上「萬里帝寶」，賴清德心裡是否覺得難過？黃建嘉說，政治上面的名稱和標籤，硬要貼上來的話，當然沒有必要，而且這言過其實太多了，「豪宅嗎？各位別忘了，它是在萬里的一個山上，就是一個偏僻的小地方，這樣子的地點，還有這樣子的房子，這樣的大小，這樣的外觀，何以稱為是豪宅？」

黃建嘉指出，根據周邊實價登錄，那間房子的價值，才新台幣103萬而已，很多國民黨立委、甚至民眾黨不分區立委候選人黃國昌的車子，都比這間房子還要貴。王時齊還補充，前立委邱毅去那邊直播，因為太偏僻了，還迷路。