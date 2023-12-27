越喜歡就越裝作不在意　這四大星座冷漠其實是假象！？

▲牡羊面對喜歡的對象時會變得小心翼翼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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有些星座很奇怪，越是喜歡就越假裝不在乎，其實都是因為怕表露心意之後被拒絕。《星座好朋友》為大家整理出有哪些星座容易對心儀對象裝作不在意呢，一起參考看看。

牡羊座

大家總說牡羊是主動派，遇到喜歡的就馬上撲上去追求，但牡羊的主動並不是真的主動，而是因為他們太過單純，藏不住自己的心意，所以就算他們什麼都不做也不說，喜歡誰很容易就被身邊所有人給看出來。其實牡羊喜歡上一個人時，是非常被動的，因為擔心自己不夠好，不被對方所喜歡又拉不下面子，所以連一封訊息或是回個簡訊都要斟酌好久。所以如果有個牡羊在和朋友相處時，一副講話沒什麼經過腦袋有話就說，但在和你聊天時卻相當謹慎時，那很可能就是因為對你有好感。

天秤座

很多人以為天秤喜歡一個人時就會一直找對方聊天，但那是在天秤自己已經有八成把握的情況下才會出現的舉動，若是完全看不出喜歡的對象是否也對自己有意思，天秤絕對是那種會把自己隱藏很深的人，甚至會刻意裝冷淡，此時的他們其實很糾結，極力隱藏是不希望自己的真心被發現，但又怕這樣冷漠的姿態會把對方推開，所以他們會讓人感到忽冷忽熱，反覆想方法要確認對方的心意。

▲水瓶面對愛情時，很容易沒安全感。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

水瓶座

水瓶座就是外星人一族，平時腦袋裡一堆有的沒有的，但在面對愛情時，其實是很沒有安全感的。而且他們對於越喜歡的對象，就越是不知道該如何「正常」表達，因為害怕自己說錯話被討厭，最後乾脆什麼都不說，擺出一副拒人於千里之外的冷臉，但仔細觀察其實可以發現，水瓶一雙眼珠子都在喜歡的人身上打轉，若是對方正好和自己對上了眼，就會立刻移開視線，不想讓自己的心意輕易被識破。

魔羯座

魔羯座對待感情的態度特別保守、認真，他對於不喜歡的對象可以說根本就是一座大冰山，對感情認真的魔羯也不擅長表達自己的情緒，所以他會一邊冷著你、一邊喜歡你，就算自己再怎樣喜歡一個人，只要對方立場不明確，他也絕對不會表態，也不會做些讓你誤會的事，但往往這樣冷著冷著，一段感情就這樣被魔羯放到沒了。