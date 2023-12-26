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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟綠「抹黑合法資產轉移賴皮寮焦點」　侯辦：賴清德心中有人民？

▲▼2024總統大選第二場政見發表會26日在中國電視公司舉行，會後三黨候選人柯文哲、侯友宜及賴清德依次出場發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

對於民進黨持續以凱旋苑作為選舉攻防議題，侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，賴清德發動民進黨上下極力抹黑凱旋苑，就是想要掩蓋萬里老家違建的焦點，但事實真相只有一個，凱旋苑跟賴皮寮就是合法跟非法的差異，法律是道德最低底線，賴清德違法在先，「賴」著不拆，引發人民怒火，卻想透過政治手段轉移焦點、規避法律，毫無道德底線，若賴清德目中無法，心中還會有人民？

吳亮賢指出，凱旋苑自2019年由新壽公司租下代管後，租金未曾調漲，契約委託人自2019年所租予新壽公司的租金，也完全沒有漲過價，且凱旋苑為民營租屋，並非文化大學宿舍，相關營運皆尊重新壽公司及市場機制，民進黨卻刻意造謠，將其指稱為學校宿舍，造成校方嚴重困擾，甚至刻意汙名化民營租屋，散布任意漲價的謊言，根本是為了選舉公然造謠，想把白布染成黑，更製造族群對立與仇恨，將學生、學校拿來當作選戰攻防的武器。

吳亮賢表示，賴清德極盡抹黑手段，目的只有一個，就是要轉移自身萬里老家違建的事實，然而凱旋苑與賴皮寮的差異，就是合法跟非法的差異，賴清德無論牽拖多少不相干的合法人事物，都無法改變自身違法的事實。

吳亮賢批評，賴清德至今不肯面對老家違建，發動民進黨上下護航，就是民進黨全黨挺林智堅論文抄襲案的重演，去年全黨挺抄襲，現在全黨挺違建，民進黨跟賴清德的一貫伎倆，就是不斷釋放假訊息，指鹿為馬，但看在人民眼裡，賴清德公然違法還大言不慚，根本是「一賴天下無難事，人不要臉天下無敵」，反觀一般民眾只是上網抱怨買到壞雞蛋，就要被司法手段追殺，可見在綠色執政底下，賴清德犯法無罪，庶民得罪民進黨卻是有罪。

吳亮賢表示，賴清德當年在南鐵東移案，強迫數百戶民眾、弱勢、長者搬離居住數十年的家園，甚至許多長者因此抑鬱而終，賴清德公然對民眾下毒手，對於自身違建卻是攤開雙手「一副不然你想怎麼樣」，如此傲慢冷血態度，又目無法紀，根本是把總統候選人當成皇帝在當，把人民權利踐踏在腳底。
 

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