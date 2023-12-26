鬼畜已婚老師有戀童癖　不戴套性侵小學女童15次！判關5年半

▲ 水沼宏嘉任教期間多次性侵小學女童。（圖／翻自tweetsoku.com）

圖文／鏡週刊

日本一名現年31歲男子水沼宏嘉，在擔任小學老師期間，性侵一名小學女童至少15次，而且都沒有做任何防範措施。該案在本月4日由千葉地方法院松戶分院進行判決，判處水沼5年6個月徒刑，由於水沼並未上訴，因此全案定讞。

判決文顯示，水沼在擔任小學老師期間，就收藏多支戀童癖影片，包括有男子與未成年女童無修正的性愛畫面。此外，水沼更在去年11月到今年1月期間，與一名未成年小學女童發生性關係至少10至15次，而且水沼都沒有戴保險套等防護措施。

水沼被捕後承認犯行，他供稱自己本身就有戀童癖傾向，而在性侵女童的同時，雖然想到妻兒會有罪惡感，但他還是把結婚戒指拔掉，之後與女童發生性關係。此外，他還會對女童要求互換自慰與性器官影像。

案情也指出，水沼不僅是小學老師，平時也有負責性教育的指導，但對待受害女童，卻毫無性防範意識，這讓受害女童家屬難以接受。另外女童家屬也表示，因為女童受到水沼荼毒，導致女童的精神狀況出現問題，甚至有自殘傾向。

法官判決指出，水沼本身是小學老師，卻為了滿足私欲而對女童下手，對女童身心靈及未來成長都造成嚴重影響。最後法官判處水沼5年6個月徒刑，由於水沼並未上訴，因此全案定讞。

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