夫妻變賣房產「搬到郵輪上」　嗨喊環遊世界超划算：生活費省一半

▲約翰與美樂蒂計畫未來至少15年都會住在郵輪上。（圖／翻攝臉書John Hennessee、Melody Thor Hennessee，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國夫妻約翰與美樂蒂（John and Melody Hennessee）原本住在佛羅里達州，2020年斷然決定收掉生意、賣掉房子及大部分財產，搬到郵輪上環遊世界。沒想到，他們發現這種新生活方式不只更令人興奮，花費還更少了，甚至只有在陸地上生活時的一半。

夫妻倆起初決定駕駛露營車環遊全美，但逐漸對於整天開車的生活感到厭倦。就在此時，約翰看見皇家加勒比（Royal Caribbean）274天郵輪之旅的廣告，立刻預約這趟9個月海上之旅，如今已經去過澳洲、紐西蘭及南太平洋各國，目前正繞行到加勒比海的多明尼加共和國（Dominican Republic）。

他們表示，搭郵輪環遊世界的生活方式，不僅有趣好玩，而且還更省錢。約翰接受《天空新聞》採訪時透露，2人通常會在郵輪停靠時上岸玩3到5天，如今只需支付郵輪、電話費及幾張信用卡帳單，「我們不再有貸款、住宅費用、車險、產險或水電費…我們很確定，搭郵輪（的生活）更便宜，現在（我們的開支）可能接近在陸地生活時的一半。」

《紐約郵報》報導，夫妻倆決定至少未來15年都要住在船上，並且已經把郵輪行程一路排到2024年12月。不過，他們最擔心的是「過度放縱」，所以盡可能多走路以維持健康。美樂蒂直言，「我們喜歡待在海上。」