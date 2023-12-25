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輕檔車俱樂部嘉義市全國大會師　排氣、音量檢驗超環保

▲▼ 輕檔車俱樂部全國大會師抵嘉！結合環保市集還可檢測音量、排氣 車友攏講讚 。（圖／嘉義市政府提供）

▲輕檔車俱樂部全國大會師抵嘉！黃敏試乘體驗。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

輕檔車俱樂部全國大會師開辦至今邁入第19屆，已成為全台車友間一項盛事，活動自昨日起一連兩日於原湖美商展-嘉義夜市舉行，聚集超過2千位輕檔車友共襄盛舉，車聚與環保局合作，現場可檢驗排氣、車輛音量，還結合環保市集並提供環保餐具，嘉義市長黃敏惠24日也出席活動，在與來自全國車友們相見歡的同時，也給予車聚「安靜」、「安全」、「有風度」輕鬆騎檔車的生活態度肯定與支持。

▲▼ 輕檔車俱樂部全國大會師抵嘉！結合環保市集還可檢測音量、排氣 車友攏講讚 。（圖／嘉義市政府提供）

▲輕檔車俱樂部全國大會師在嘉義市舉辦，搭配環保市集及排氣、車輛音量檢驗。

黃敏惠表示，歡迎來自全台的車友來到嘉義市，輕檔車俱樂部全國大會師活動邁入第19年，車友們在享受騎乘檔車樂趣的同時，也重視環保、永續的活動宗旨令人印象深刻。活動吸引超過2千位車友共襄盛舉，即使是如此大型的活動仍維持著場地周邊良好的秩序，輕鬆騎檔車的生活態度值得大力肯定。

▲▼ 輕檔車俱樂部全國大會師抵嘉！結合環保市集還可檢測音量、排氣 車友攏講讚 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長進一步說明，此次輕檔車俱樂部全國大會師主辦方與市府多個局處共同交流、合作，由環保局在活動會場提供檢驗車輛排氣及音量的檢測，不記錄不開罰，讓車友能更加踴躍的把握機會，了解愛車的音量及排氣是否對環境造成影響，進而改善。此外，也由消防局緊急救護種子教官到場以闖關形式講授機車交通事故初期緊急應變課程，培養民眾緊急應變事故的能力，也讓車友們在交流愛好的同時，也能將環保永續與道安的意識傳遞給更多人。

▲▼ 輕檔車俱樂部全國大會師抵嘉！結合環保市集還可檢測音量、排氣 車友攏講讚 。（圖／嘉義市政府提供）

本此活動召集人任季衡表示，他主辦車聚活動已15年，感謝市府所給予的大力協助，這是其他縣市未曾有過的經驗。本次活動與環保局合作，讓車友有安心檢驗車輛音量、排氣的機會，車友透過檢測了解車輛是否有超標疑慮、該如何調整，這兩天聽到許多車友給予市府的用心正面回饋。

任季衡也提到，本次活動攤位總共有150攤，有車輛試乘體驗，也有許多機車設備相關攤位參展。結合環保市集，現場不提供任何一次性餐具與容器，提醒車友自備環保餐具，如無攜帶亦提供循環餐具租借，減少廢棄物產生。2天活動下來垃圾竟不到10包，減量相當有感。

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